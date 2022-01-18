Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Великобритания начала первые поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW, разработанных совместно со Швецией и рассчитанных для боя в городских условиях
Об этом сообщает Reuters .
Первые поставки прошли 17 января.
Уоллес заявил, что эти противотанковые оборонные системы "не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России".
"Их следует использовать для самообороны", – отметил министр.
В то же время журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что гранатометы NLAW - это самое современное противотанковое вооружение из британской армии.
"Как выяснилось, это один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе и поражение любых типов российских танков", - сообщил журналист.
Бутусов отметил, что NLAW похож на противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", и поражает цель на коротких дистанциях "по технологии "выстрелил и забыл".
"Оператор смотрит в компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, обозначает цель, ждет захвата и давит на спуск, а расчет предупреждения, траекторию полета, поправки на ветер прицел программирует сам", - говорится в сообщении.
Разработчик отмечает, что преимущество гранатомета в скорости, ведь с момента включения до момента захвата цели и пуска хватает 5 секунд. Максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций гранатомета – 800 м.
Кроме того, NLAW предназначен для стрельбы из закрытых помещений.
"Реактивная струя не нанесет ущерба оператору, который сможет выбирать надежные укрытия в закрытых помещениях, стрелять даже если пол или потолок расположен близко, что имеет важное значение для боев в городе", - написал Бутусов.
NLAW имеет два режима стрельбы: режим атаки сверху и прямую атаку для поражения легкобронированных целей или стен здания. Срок годности гранатомета – 20 лет.
- Как сообщалось 17 января, Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ.
- 18 января Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное