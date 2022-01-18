Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW

Об этом сообщает Reuters .



Первые поставки прошли 17 января.



Уоллес заявил, что эти противотанковые оборонные системы "не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России".



"Их следует использовать для самообороны", – отметил министр.



В то же время журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что гранатометы NLAW - это самое современное противотанковое вооружение из британской армии.

"Как выяснилось, это один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе и поражение любых типов российских танков", - сообщил журналист.

Бутусов отметил, что NLAW похож на противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", и поражает цель на коротких дистанциях "по технологии "выстрелил и забыл".

"Оператор смотрит в компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, обозначает цель, ждет захвата и давит на спуск, а расчет предупреждения, траекторию полета, поправки на ветер прицел программирует сам", - говорится в сообщении.

Разработчик отмечает, что преимущество гранатомета в скорости, ведь с момента включения до момента захвата цели и пуска хватает 5 секунд. Максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций гранатомета – 800 м.

Кроме того, NLAW предназначен для стрельбы из закрытых помещений.

"Реактивная струя не нанесет ущерба оператору, который сможет выбирать надежные укрытия в закрытых помещениях, стрелять даже если пол или потолок расположен близко, что имеет важное значение для боев в городе", - написал Бутусов.

NLAW имеет два режима стрельбы: режим атаки сверху и прямую атаку для поражения легкобронированных целей или стен здания. Срок годности гранатомета – 20 лет.