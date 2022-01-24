Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Украины
Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине из-за угрозы вторжения России
Об этом сообщает сайт британского правительства.
Великобритания начала отзывать сотрудников британского посольства в Украине из-за предупреждения о вторжении РФ.
"Часть сотрудников и иждивенцев посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, особых угроз британским дипломатам не поступало, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернется в Великобританию.
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
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