Великобритания на заседании Совбеза ООН по Украине: призываем РФ четко проговорить, что она будет соблюдать обязательства согласно уставу Организации

Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.



"Призываем Россию четко проговорить сегодня, что она будет соблюдать обязательства согласно уставу ООН, что не будет угрожать применением силы против соседа и подрывать суверенитет или территориальную целостность Украины", - сказал представитель Великобритании.



В заявлении также говорилось, что Россия собрала у границ Украины более 100 тыс. военных, оснащенных танками, боевыми машинами, реактивной артиллерией, а также баллистическими ракетами короткой дальности.



"Их (военных, - ред.) поддерживает военно-морской флот и военно-воздушные силы России. И это не обычное развертывание. Это самое большое военное развертывание в Европе за десятилетие", - сказал представитель Великобритании.

Он добавил, что есть несколько сценариев, по которым будут действовать эти войска. В первом случае они будут дестабилизировать ситуацию, а во втором, худшем, будут готовиться к вторжению в Украину.



В речи привели пример того, как в 2008 году Россия вторглась в Грузию под предлогом миротворческой миссии. Также на заседании упомянули о том, как в 2014 году РФ отрицала наличие своих войск в Крыму, однако на самом деле оккупировала полуостров.



"Сегодня Россия отрицает, что ее силы создают угрозу для Украины. Но снова мы видим дезинформацию, кибератаки, дестабилизацию, направленную против независимой демократической страны", - сказал британский представитель.



Он добавил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину и ее независимость, безопасность и территориальную целостность. В то же время через ОБСЕ и Совет Россия-НАТО ожидалось найти диалог с РФ.



"Мы хотим совместно решать проблемы на основе существующей архитектуры безопасности Европы. Мы ожидаем, что РФ должна отреагировать на эти усилия. Мы стремимся к конструктивному диалогу", - говорится в заявлении.



В Великобритании считают, что это заседание Совбеза ООН является одним из путей диалога с РФ и разрешения конфликта. Любая же агрессия против Украины будет нарушением международного права и обязательств России, а также будет очень дорогой для обеих сторон. Кроме того, провокации приведут к нарушению демократического будущего этих стран.

Ранее сообщалось, что во время заседания Совбеза ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия направила в Беларусь 5 тыс. военных, а также баллистические ракеты и силы ПВО.



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