Ситуация вокруг Соледара и Бахмута

Защитники Соледара и Бахмута делают все, чтобы истощить врага и максимально снизить его наступательный потенциал, так оценивают в Министерстве обороны Украины ситуацию на этом восточном участке нашего фронта с агрессором. Сейчас враг проводит штурмовые атаки и наносит удары из артиллерии по этим городам. На направлении Соледара, по оценкам нашего Министерства обороны, сконцентрированы самые боеспособные подразделы ЧВК Вагнера, которые должны показать хоть какой-нибудь тактический успех на поле боя. Напомню, что прежде враг более шести месяцев пытался продемонстрировать такой успех, в основном фронтальными атаками на Бахмут, но потерял значительное количество и личного состава, и техники. Этот процесс продолжается и сейчас. Теперь эти попытки распространяются к северу и югу от Бахмута, включая атаки на Соледар и Клещиевку с целью попытки окружить сам Бахмут.



Информация о ситуации в Соледаре непростая. Были сообщения президента Украины, что на этот участок фронта будут переброшены дополнительные подразделения, которые обеспечат отражение наступления противника на город. Соледар контролируется украинскими военными, но важны детали.



Иван Варченко, эксперт по безопасности, военнослужащий ВСУ рассказал, что враг совершает наступательные действия. ВСУ держат оборону и уничтожают врага. Россияне, сконцентрировав огромные усилия, не ценя жизни и здоровья своих бойцов, забрасывают телами украинскую землю для символических побед и для того, чтобы рассказать своему фюреру. Приказы российских генералов не имеют никакого отношения к военному искусству, нормам и правилам войны. И противник пытается выйти хоть на какие-то шаги, которые можно будет охарактеризовать как успех. Поэтому, любое русское продвижение несет привкус Пирровой победы (победа, равносильная поражению, - ред.), потому что затраченные усилия не соответствуют тем достижениям, которые можно показать своему народу. Каждый метр дается им тысячами жизней солдат. В оборонном противостоянии ВСУ наносят ущерб врагу в разы выше, чем россияне украинским силам. Но сложно и работы много. Вся сила российской армии сконцентрирована на всем участке фронта, едва превышающем 50 км.

Ситуация в Луганской области

По мнению Ивана Варченко, каждые наступательные действия, сознательно или бессознательно, преследуют цель оттянуть вражеские войска с того или иного участка. Но достигают этой цели тем, что сторона, совершающая оборонительные действия, вынуждена подтягивать резервы, чтобы можно было предотвратить прорывы и удары. Поэтому у России сейчас на северном направлении большие проблемы. Враг рискует потерять треть своей логистики, которой снабжается агломерация Северодонецк — Лисичанск — Рубежное. Это дорога, которая идет через Сватово, Кременную на Северодонецк. ВСУ сейчас продвигаются и угрожают взять под контроль трассу Р-66, ведущую от населенного пункта Валуйки к Северодонецку. Соответственно, оккупанты пытаются отвлечь внимание от этого участка, потому что Соледар расположен в 35-40 км от Северодонецка и Кременной. Поэтому и оттягивается часть Сил обороны, а точнее концентрируется, чтобы иметь возможность предотвратить прорывы.

На южном фронте также мы ведем оборонительные бои с переходом в контратаки и атакующие действия. Это классика обыкновенной войны. Также действуют украинские Силы обороны, нащупывая слабые места на российских позициях. И мы это успешно делаем, мы способны демонстрировать успехи в позиционных оборонительных боях и в активных наступательных действиях. Я уверен, что россиянам не удастся добиться оперативных успехов по ряду причин. Одна из причин - то, что зима в Украине точно работает не на стороне россиян. Они будут получать поражения.

Западные танки для Украины

Дальше мы будем говорить об оружии, которое нам крайне нужно для усиления нашей обороны и украинского войска, а главное о танках. Напомним, что Великобритания может стать первым поставщиком западных танков Challenger 2 в Украину, пока Германия и США определяли, кто из них разорвет этот заколдованный круг поставок первых танков с Запада. Но на сегодняшний день наибольшее количество танков Украине поставила Польша, и после начала широкомасштабной агрессии РФ Варшава передала Киеву 270 танков Т-72 и танков PT-91 Twardy. И именно Польша получила запрос от Украины о передаче немецких танков Leopard, которые сейчас находятся на вооружении Польши. В Варшаве подчеркнули, что это может произойти в результате совместного шага передачи этих танков от ряда европейских союзников самой Украине. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил, что Варшава ведет переговоры для создания широкой коалиции стран, которые могли бы предоставить современные танки для нужд обороны Украины. Речь идет как минимум о четырех странах, которые готовы передавать танки Leopard - это Финляндия, Швеция, Испания и Польша. Если мы добавим и Германию, то в целом эти страны имеют 1200 танков Leopard в разных версиях, а более 800 из них в новейших вариантах.



Дариуш Матерняк, руководитель Центра исследований "Польша - Украина" отметил, что реализация этой польской инициативы во многом зависит от наших западных партнеров. Представители правительства Польши заявили о готовности передать несколько танков, то есть сначала говорим о 10 танках Leopard 2 в рамках союзной инициативы, а если будет больше стран, то можно будет собрать большее количество. К концу января уже может быть принято решение со стороны западных партнеров по этому вопросу.



Ситуация может повториться, как это было с комплексами Patriot, то есть сначала казалось, что передача этих ЗРК будет проблематичной, а месяц спустя США согласились, а через неделю и Германия заявила о предоставлении одной батареи Patriot. И здесь тоже вопрос времени, но дискуссии не затянутся на долгое время. В течение нескольких недель получим результат, надеюсь, позитивный для Украины и для нас.



Танки Leopard 2 – это большинство танков, находящихся на вооружении Польши. А чтобы отдать большее количество танков, Польше нужно ожидать поставок американских танков M1 Abrams и южнокорейских танков К-2. Это также вопрос времени, потому сколько танков Leopard 2 сможет передать Польша Украине напрямую зависит от поставок танков из США и Южной Кореи.