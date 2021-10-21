Великобритания может продать Украине ракеты для кораблей ВМС, - СМИ
Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ракет для украинских патрульных катеров
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Министерство обороны обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля", которые могут быть размещены на судах ВМС Украины.
Британское издание пишет, что переговоры идут "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территорий".
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