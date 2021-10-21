Великобритания может продать Украине ракеты для кораблей ВМС, - СМИ

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Министерство обороны обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля", которые могут быть размещены на судах ВМС Украины.

Британское издание пишет, что переговоры идут "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территорий".