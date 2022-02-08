Великобритания может отправить корабли и истребители Typhoon в Юго-Восточную Европу, - Джонсон

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в издании The Times .



"Мы рассматриваем возможность привлечь истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", – заявил Джонсон.



Премьер напомнил, что Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, расположенный в Эстонии. Лондон планирует увеличить свой вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил - объединение под командованием Британии, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран.



Джонсон подчеркнул, что все еще верит в дипломатическое решение, но Британия "не пошатнется" в своей поддержке Европы, а новое российское вторжение в Украину только усилит НАТО.



"Если Путин начнет дальнейшее вторжение, он заставит этим Запад осуществить многое из того, чего он стремится предотвратить", - подчеркнул министр.



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