Об этом сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

"Эскадрилья из 14 танков отправится в Украину в ближайшие недели после того, как премьер-министр Риши Сунак сказал президенту Владимиру Зеленскому, что Великобритания предоставит дополнительную поддержку Украине в сухопутной войне", - заявили в правительстве Соединенного Королевства.

Там добавили, что вслед за танками в Украину будет направлено около 30 крупных самоходных пушек AS90. Министр обороны Бен Уоллес изложит дополнительные подробности этой поддержки в Палате общин в понедельник, 15 января.

Также отмечается, что Великобритания в ближайшие дни начнет учить бойцов ВСУ использовать танки и пушки.

На Даунинг-стрит отметили, что Риши Сунак ясно понимает, что длительная и статическая война служит только интересам России.

"Поэтому он и его министры будут общаться с нашими союзниками по всему миру в последующие дни и недели, чтобы усилить давление на Путина. В преддверии годовщины вторжения премьер-министр попытается продемонстрировать силу Великобритании как международного катализатора по влиянию на НАТО, G7 и другие страны. Он будет работать с партнерами, чтобы поставить Украину в сильнейшую возможную позицию для вступления в будущие мирные переговоры с позиции военной, экономической и дипломатической силы для обеспечения крепкого и длительного мира", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .

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