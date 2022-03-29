Великобритания хочет "полного вывода" российских войск из Украины, - спикер Джонсона
Официальный Лондон не хочет ничего меньшего, чем "полный вывод" российских войск с украинской территории и будет судить Россию по ее действиям, а не словам
Об этом заявил спикер главы британского правительства, - сообщает CNN.
Пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что Великобритания хочет полного вывода российских войск с территории Украины. Такое заявление появилось в ответ на решение Москвы "резко сократить военную активность" под Киевом и Черниговом.
"Великобритания не хочет видеть ничего меньшего, чем "полный вывод" российских войск с территории Украины, и будет судить Россию по ее действиям, а не словам", - сказал пресс-секретарь Бориса Джонсона.
Вместе с тем в Британии признали, что российские обстрелы вокруг Киева сократились, добавили в заявлении.
- Напомним, Борис Джонсон 29 марта заявил, что прекращения огня недостаточно для отмены санкций против России.
- 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
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