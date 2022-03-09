Великобритания изучает возможность передачи Украине ПЗРК Starstreak

Об этом сообщает газета Evening Standard .



"Поскольку конфликт обостряется, россияне меняют свою тактику, и украинцам нужно делать то же самое", - заявил министр обороны Великобритании.



Воллес отметил, что британское правительство приняло решение о передаче Киеву высокоскоростных и переносных противовоздушных ракет Starstreak.



"Мы все видим ужасные разрушения, нанесенные гражданским районам российской артиллерией и авиаударами – неизбирательными и убийственными. Поэтому важно, чтобы Украина сохраняла способность полетов и подавления российских воздушных нападений", – сказал министр.



По его словам, на сегодняшний день международное сообщество передало Киеву более 900 переносных ракет противовоздушной обороны и тысячи единиц противотанкового оружия разных типов.



Ракеты Starstreak считаются самыми быстрыми ракетами "земля-воздух" в мире и являются ключевой частью наземной противовоздушной обороны Великобритании. Переносная система создана оборонной компанией Thales.



Высокоскоростные ракеты могут преодолеть километр менее чем в секунду и могут быть использованы для противодействия угрозе с истребителей, вертолетов и беспилотных воздушных систем.



Бен Воллес также сообщил, что Британия предоставила украинским силам 3 615 единиц противотанкового оружия NLAW, и вскоре передаст противотанковые ракеты Javelin.



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