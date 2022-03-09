Великобритания изучает возможность передачи Украине ПЗРК Starstreak
Министр обороны Бен Воллес объявил, что Британия рассматривает возможность передать украинским военным переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, чтобы помочь им защитить небо над Украиной
Об этом сообщает газета Evening Standard .
"Поскольку конфликт обостряется, россияне меняют свою тактику, и украинцам нужно делать то же самое", - заявил министр обороны Великобритании.
Воллес отметил, что британское правительство приняло решение о передаче Киеву высокоскоростных и переносных противовоздушных ракет Starstreak.
"Мы все видим ужасные разрушения, нанесенные гражданским районам российской артиллерией и авиаударами – неизбирательными и убийственными. Поэтому важно, чтобы Украина сохраняла способность полетов и подавления российских воздушных нападений", – сказал министр.
По его словам, на сегодняшний день международное сообщество передало Киеву более 900 переносных ракет противовоздушной обороны и тысячи единиц противотанкового оружия разных типов.
Ракеты Starstreak считаются самыми быстрыми ракетами "земля-воздух" в мире и являются ключевой частью наземной противовоздушной обороны Великобритании. Переносная система создана оборонной компанией Thales.
Высокоскоростные ракеты могут преодолеть километр менее чем в секунду и могут быть использованы для противодействия угрозе с истребителей, вертолетов и беспилотных воздушных систем.
Бен Воллес также сообщил, что Британия предоставила украинским силам 3 615 единиц противотанкового оружия NLAW, и вскоре передаст противотанковые ракеты Javelin.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное