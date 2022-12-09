Великобритания, Италия и Япония вместе создадут истребитель нового поколения
Риши Сунак, премьер-министр Британии, объявил о сотрудничестве между его страной, Италией и Японией в целях разработки истребителя, использующего искусственный интеллект
Об этом сообщает BBC.
Риши Сунак заявил, что в рамках сотрудничества Британии, Италии и Японии будет создано предприятие, которое разработает истребитель следующего поколения. Он должен поступить на вооружение в середине 2030-х годов.
По словам британского премьера, партнерство "обеспечит безопасность страны от новых угроз, с которыми мы сталкиваемся".
ВВС отмечает, что работа по разработке истребителя уже началась. Планируется создать боевой самолет, который "будет обеспечивать скоростную невидимость, использовать усовершенствованные датчики и даже искусственный интеллект, чтобы помочь пилоту-человеку, когда он перегружен или находится в чрезвычайном стрессе". Также возможно, что аппарат будет летать без пилота и сможет запускать гиперзвуковые ракеты.
- Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что британские военно-морские фрегаты и эсминцы получат современные противокорабельные ракеты большой дальности.
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