Великобритания импортировала почти 2 млн баррелей российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Greenpeace

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Greenpeace.

"Всего восемь танкеров доставили российскую нефть в Великобританию с момента полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля), в среднем один танкер в неделю", – говорится в заявлении Greenpeace.

Правительство Великобритании ввело запрет на заход в Великобританию судам, принадлежащим, эксплуатируемым или плавающим под флагом России. Однако российское ископаемое топливо все еще может поступать в Великобританию из-за танкеров, плавающих под флагом других стран.

"Правительству Великобритании не чуждо лицемерие, но обещание "непреклонной поддержки" Украины в то время как транспортировка почти 2 миллионов баррелей российской нефти абсолютно нечестна, даже по стандартам Бориса Джонсона", — сказала Джорджия Витакер, активистка нефтегазовой кампании Greenpeace UK.

Даунинг-стрит заявила, что постепенно прекратит импорт российской нефти, но до конца года.

"Несмотря на растущее число погибших, правительство Великобритании дало себе время до конца года прекратить импорт кровавой нефти из России", – добавила Витакер. - Санкции не действуют, пока их не введут, а еще восемь месяцев импорта нефти и газа – это слишком много. Понятно, что нам нужен четкий и немедленный запрет на все российское ископаемое топливо.

Представитель правительства Великобритании заявил: "Мы постепенно прекратим потребление российской нефти до конца года, а после этого как можно быстрее будем прекращать импорт российского сжиженного природного газа".

Напомним, ЕС рассматривает альтернативные варианты полного запрета на поставку российской нефти. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти.

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