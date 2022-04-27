English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Великобритания импортировала почти 2 млн баррелей российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Greenpeace

Великобритания импортировала почти 2 млн баррелей российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Greenpeace

27 апреля, 2022 среда
15:06
Экономика

Поставки на общую сумму 1,9 миллиона баррелей, оценочной стоимостью 276 миллионов долларов, поступили в Великобританию, несмотря на ряд международных санкций, введенных против российских компаний, направленных на ослабление военной агрессии Кремля

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Greenpeace.

"Всего восемь танкеров доставили российскую нефть в Великобританию с момента полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля), в среднем один танкер в неделю", – говорится в заявлении Greenpeace.

Правительство Великобритании ввело запрет на заход в Великобританию судам, принадлежащим, эксплуатируемым или плавающим под флагом России. Однако российское ископаемое топливо все еще может поступать в Великобританию из-за танкеров, плавающих под флагом других стран.

"Правительству Великобритании не чуждо лицемерие, но обещание "непреклонной поддержки" Украины в то время как транспортировка почти 2 миллионов баррелей российской нефти абсолютно нечестна, даже по стандартам Бориса Джонсона", — сказала Джорджия Витакер, активистка нефтегазовой кампании Greenpeace UK.

Даунинг-стрит заявила, что постепенно прекратит импорт российской нефти, но до конца года.

"Несмотря на растущее число погибших, правительство Великобритании дало себе время до конца года прекратить импорт кровавой нефти из России", – добавила Витакер. - Санкции не действуют, пока их не введут, а еще восемь месяцев импорта нефти и газа – это слишком много. Понятно, что нам нужен четкий и немедленный запрет на все российское ископаемое топливо.

Представитель правительства Великобритании заявил: "Мы постепенно прекратим потребление российской нефти до конца года, а после этого как можно быстрее будем прекращать импорт российского сжиженного природного газа".

  • Напомним, ЕС рассматривает альтернативные варианты полного запрета на поставку российской нефти. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
антиросийськие санкции
Читайте также:
Олексій Арестович
26 апреля, 2022 вторник
Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог. Это очень странное решение, - Арестович
25 апреля, 2022 понедельник
Порошенко на CNN: визит госсекретаря и министра обороны США это сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает
26 апреля, 2022 вторник
Ситуация на фронте тяжелая. Действия оккупантов на разных направлениях свидетельствуют об очередном наступлении, – военный эксперт
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.99
    Покупка 30.99
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.97
    Продажа 34.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
27 апреля
16:41
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов будет лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении, - Defence Express
16:36
В Кремле отвергли вопрос об обмене Медведчука на украинских военнопленных
16:28
Благодаря разведданным США российские оккупанты стреляют по полям, а наша ПВО не попадает под удары, - NBC News
16:20
Виталий Портников
В Украине нужно ввести военную цензуру, но она не распространяется на обсуждение политиков, – Портников
16:15
дрон
Третьеклассник из Теофиполя передал украинским военным дрон, полученный в подарок на день рождения
16:15
Фонд Zagoriy Foundation объявил грант в поддержку украинских благотворительных организаций во время войны
16:10
Обновлено
порт
Для поддержки экономики: ЕС может отменить все пошлины для украинских товаров, – СМИ
15:59
Рашисты на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить обменный фонд, - украинская разведка
15:56
Решение отключить Еспресо, 5 канал и Прямой – это злоупотребление властью, ответственные за это должны понести уголовную ответственность, - Портников
15:55
Эксклюзив
Детонация российского склада боеприпасов в непризнанном Приднестровье образует такую воронку, как от ядерной бомбы в Хиросиме, - Герасимчук
15:49
G20
Зеленский получил приглашение на саммит G20
15:41
Лиз Трасс
"Мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины", - глава МИД Британии Лиз Трасс
15:41
Эксклюзив
Высадка морского десанта РФ в Одессе возможна только при условии, если будет сломлена оборона Николаева, - полковник Костенко
15:34
В Ирпень проложили водопровод из Киева, город будет получать воду из столичных станций
15:27
Государства-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне РФ против Украины, - украинская разведка
15:21
На Луганщине оккупанты обстреляли районную больницу, одна женщина погибла, - Гайдай
15:10
MasterCard Visa
Европейские банки могут упростить проверки для открытия счетов беженцам из Украины
15:05
Эксклюзив
В Мариуполе почти каждый день оккупанты сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на убежища, где есть гражданские, — сокомандир полка ССО "Азов" Киев"
15:04
Зеркальные меры. Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин парламента Великобритании
14:48
"Это вовлечет нашу страну в конфликт", - президент Болгарии против предоставления Украине оружия
14:45
Эксклюзив
Более $11 млн от Ferrexpo Константина Жеваго было выделено на гуманитарную и военную помощь, - вице-президент ФК "Ворскла"
14:42
С братьями Кличко на обложке: журнал The Ring посвятил новое число боксерам, которые пошли воевать за Украину
14:37
Порошенко в интервью LCI: "Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО"
14:24
Эксклюзив
После поражения России в войне с Украиной, которая сейчас выглядит наиболее вероятным вариантом, степень милитаризации РФ будет значительно ниже, — координатор группы "Информационное сопротивление"
14:13
В нескольких локациях Мариуполя заработал Wi-Fi
13:55
Австралия предоставит Украине гаубицы и боекомплекты к ним, - Минобороны
13:43
На Херсонщине оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов: повреждены дома, детсады и ранены по меньшей мере три человека
13:42
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11:00 27 апреля
13:38
Лукашенко вводит смертную казнь за подготовку терактов
13:17
Несмотря на российские обстрелы, из Попасной 27 апреля эвакуировали 58 человек
13:16
Эксклюзив
САУ FH77 BW Archer
Шведская САУ Archer позволяет выпустить весь боекомплект по цели за минимальный промежуток времени и быстро покинуть место дислокации, – военный авиатор Хазан
13:11
Карл Негаммер
Австрия и дальше будет платить России за газ в евро, - канцлер Нехаммер опроверг российские фейки о согласии оплачивать поставки российского газа в рублях
13:06
Борис Джонсон
Вправе защищаться: Джонсон подтвердил, что Украина может атаковать цели на территории РФ
13:04
Президент Еврокомиссии назвала шантажом заявления Газпрома о прекращении поставок газа в страны ЕС
12:56
кладбище
КГГА призвала киевлян не посещать кладбища во время военного положения
12:43
Оккупанты дважды за сутки сбросили фосфорные снаряды на Авдеевку, причинив пожары и ранив по меньшей мере одного человека
12:38
SpaceX
SpaceX запустила на МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами
12:24
В кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скачанные с пиратских сайтов, - российские СМИ
12:23
В небе над Днепропетровщиной украинские военные уничтожили российскую ракету
12:07
В Польше задержан российский и белорусский шпионы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV