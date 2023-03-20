Великобритания и Украина подписали соглашение о цифровой торговле
Великобритания и Украина в понедельник, 20 марта, подписали соглашение о цифровой торговле: оно должно поддержать украинскую экономику и значительно укрепить торговые и инвестиционные отношения между государствами
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Также страна обещает продолжить отмену пошлин на импорт из Украины.
Известно, что соглашение подписали британский министр бизнеса и торговли Кэми Баденох и украинский министр экономики и первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Ранее, в августе 2022 года, Министерство цифровой трансформации отмечало, что Украина станет второй после Сингапура страной, с которой британцы подпишут такое соглашение.
Благодаря этому договору у Украины будет гарантированный доступ к финансовым услугам благодаря упрощению трансграничных потоков данных. В то же время украинские предприятия также смогут более эффективно и дешево торговать с Великобританией с помощью электронных транзакций, электронных подписей и электронных контрактов.
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Кроме того, известно, что соглашение предусматривает сотрудничество сразу в нескольких сферах, в частности, в свободном обмене данными, укреплении защиты прав потребителей в онлайн-пространстве, обмене финансовой информацией, использовании искусственного интеллекта и т.д.
По словам Свириденко, соглашение о цифровой торговле свидетельствует о том, что украинские IТ-компании, работающие в Украине, пользуются спросом во всем мире.
"Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией закрепило основные свободы торговли цифровыми товарами и услугами. Украина считает, что открытая и свободная структура цифровой экономики - это лучшая инвестиция в развитие, ориентированное на будущее", - сказала она.
Также известно, что Баденох пообещала, что Великобритания продолжит беспошлинную торговлю на импорт из Украины до начала 2024 года: "Эти инициативы помогут защитить рабочие места, средства к существованию и семьи сейчас и в послевоенном будущем Украины", - отметила министр.
- 24 августа 2022 г. Великобритания и Украина объявили о намерении заключить соглашение о цифровой торговле, чтобы способствовать восстановлению украинской экономики.
- 14 марта лидер США Джо Байден и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего. Во время встречи представители обсудили продолжение поддержки Украины и угрозы КНР.
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