Великобритания и США ввели санкции против семи киберпреступников из РФ
Великобритания в координации с Соединенными Штатами ввела санкции против семи российских киберворов
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Эти лица были связаны с разработкой или развертыванием ряда вирусов-вымогателей, нацеленных на Британию и США. Эти циничные кибератаки наносят реальный ущерб жизни и средствам к существованию людей", - говорится в заявлении.
Под санкции попали Валентин Карягин (псевдоним Глобус), Максим Михайлов (псевдонимы: Багет и MaxMS76), Дмитрий Плешевский (псевдоним Исильдур), Михаил Искрицкий (псевдоним Тропа), Виталий Ковалев (псевдонимы: Бен и Бентли), Иван Вахромеев (псевдонимы Гриб и и ivanalert), Седлецкий (псевдоним Стрикс).
За разработку и развертывание программ-вымогателей ответственны группы, известные как Conti, Wizard Spider, UNC1878, Gold Blackburn, Trickman и Trickbot: Trickbot, Anchor, BazarLoader, BazarBackdoor, а также штаммов вирусов-вымогателей Conti и Diavol. Они также причастны к развертыванию вируса-вымогателя Ryuk.
Штаммы вируса-вымогателя, известные как Conti и Ryuk, поразили 149 британских физических и юридических лиц. С помощью этих программ было похищено не менее 27 миллионов фунтов стерлингов.
Жертвами Conti стали 104 британца, которые заплатили примерно 10 миллионов фунтов стерлингов, а жертвами Ryuk – 45 человек, которые заплатили примерно 17 миллионов фунтов стерлингов.
Группа Conti стояла за атаками на больницы, школы, предприятия и местные власти, включая Шотландское агентство по охране окружающей среды. Согласно исследованию компании Chainalysis, группа требовала $180 млн с помощью программ-требителей только в 2021 году.
Conti была одной из первых киберпреступных групп, поддержавших войну России в Украине, заявив о своей поддержке Кремля в течение 24 часов после вторжения.
Хотя группа злоумышленников, ответственная за Conti, расформировалась в мае 2022 года, отчеты свидетельствуют, что члены группы продолжают участвовать в создании некоторых из самых известных новых штаммов программ-вымогателей, которые доминируют и угрожают безопасности Великобритании.
- Напомним, 26 января в Великобритании предупредили об угрозе хакерских атак, связанных с Россией и Ираном.
- 8 февраля Член парламента Британии Стюарт Макдональд заявил, что его электронные письма похитила группа злоумышленников, предположительно из РФ, и он боится, что они будут обнародованы.
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