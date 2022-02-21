Великобритания и США планируют запретить компаниям из России торговлю в фунтах и долларах в случае нового вторжения РФ в Украину, - Джонсон

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в интервью BBC, передает Reuters.



По его словам, в случае нового российского вторжения в Украину санкции Запада будут гораздо жестче, чем Борис Джонсон публично заявил.



"Мы даже с нашими американскими друзьями собираемся остановить их торговлю фунтами и долларами. Это ударит очень, очень сильно", - подчеркнул премьер-министр Великобритании.



Однако он выразил сомнение, достаточно ли будет угрозы санкций для сдерживания президента РФ Владимира Путина, поскольку он может мыслить нелогично.



"Мы должны признать, что Владимир Путин, возможно, нелогично думает об этом и не видит впереди крушения", - заметил Борис Джонсон.

Напомним, США и ЕС запланировали против РФ санкции, которые отрежут ее от международных экономических рынков

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