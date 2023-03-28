Об этом сообщает Sky News .

Временные населенные пункты будут построены на Львовщине и Полтавщине. Великобритания уже выделила на это 10 миллионов фунтов стерлингов.

"В течение последнего года Путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", - отметил британский МИД Джеймс Клеверли.

Чиновник отметил, что во временных селах смогут проживать до 700 человек. Это поможет решить вопрос потери жилья для тех, кто потерял дом или вынужден был его покинуть.