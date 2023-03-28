Великобритания и Польша построят в Украине села для переселенцев
Официальные Лондон и Варшава договорились построить в Украине два временных села для тех граждан, которые остались без жилья в результате российской войны
Об этом сообщает Sky News .
Временные населенные пункты будут построены на Львовщине и Полтавщине. Великобритания уже выделила на это 10 миллионов фунтов стерлингов.
"В течение последнего года Путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", - отметил британский МИД Джеймс Клеверли.
Чиновник отметил, что во временных селах смогут проживать до 700 человек. Это поможет решить вопрос потери жилья для тех, кто потерял дом или вынужден был его покинуть.
- В Единой информационной базе данных зарегистрировалось более 240 тысяч вынужденных переселенцев, проживающих во Львовской области. Однако их реальное количество больше – считают в ОВА.
- В Тернопольской общине формируют Фонд жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
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