Великобритания и Нидерланды будут работать над созданием коалиции истребителей для Украины
Лидеры Британии и Нидерландов договорились о создании коалиции истребителей для Украины, их поддержали главы Франции и Бельгии
Об этом сообщает AFP.
"Великобритания и Нидерланды обещают поддержку Украины в истребителях", - говорится в твитте агентства.
Об этом пишет BBC, со ссылкой на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр [Британии] и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения [пилотов] до закупки истребителей F-16", – говорится в заявлении.
Также о коалиции истребителей в вечернем обращении вспомнил Владимир Зеленский:
"Вчера мы договорились в Британии с Риши, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей - тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин Президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте . Хорошее начало коалиции! Спасибо всем!"
Впоследствии новость подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак:
"У нас хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины. Нам нужны F-16 и спасибо союзникам за решение работать в этом направлении, включая обучение наших пилотов. В частности, готовность учить подтвердила Бельгия".
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