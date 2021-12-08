Великобритания и Канада поддержали бойкот Олимпиады-2022
Великобритания и Канада, вслед за США и Австралией, поддержали дипломатический бойкот Олимпиады-2022.
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на Globalnews и Reuters .
Канада и Великобритания не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекин.
"Мы фактически присоединимся к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине, ни один британский министр или должностное лицо не будет присутствовать", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сделал заявление о дипломатическом бойкоте игр в Пекине.
"Мы объявляем сегодня, что мы не будем посылать ни одно дипломатическое представительство на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году. Не думаю, что наша позиция станет неожиданностью для Китая. Мы не скрывали в течение нескольких последних лет, что мы глубоко обеспокоены нарушением человека китайским правительством", - сказал Трюдо.
О дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 ранее объявили Австралия и США.
Зимние Олимпийские игры 2022 состоятся с 4 по 20 февраля в китайском Пекине.
- Напомним,6 декабря США объявили , что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.
- В МИД Китая заявили, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине повредит двусторонним отношениям стран .
- 8 декабря Австралия объявила о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.
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