Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, пишет Укринформ.

Он отметил, что его страна "полностью отдана делу привлечения России к ответственности за ее незаконные действия в Украине".

"Сегодняшнее заявление Международного уголовного суда является важным шагом для обеспечения привлечения виновных к ответственности", – сказал он, подчеркнув, что во время войны были совершены "варварские зверства, в том числе против детей".

Совершенно справедливо, что они должны быть расследованы независимо, а виновные привлечены к ответственности, добавил он.

Также об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Канада приветствует решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента Путина и уполномоченной Марии Левовой-Беловой за их вероятное участие в возмутительной схеме депортации украинских детей в Россию", - заявила Жоли.

Она подчеркнула, что Канада "решительно поддерживает народ Украины".