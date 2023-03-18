Великобритания и Канада отреагировали на решение об ордере на арест Путина
Великобритания и Канада одобряют выдачу Международным уголовным судом ООН ордера на арест президента России Владимира Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой
Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, пишет Укринформ.
Он отметил, что его страна "полностью отдана делу привлечения России к ответственности за ее незаконные действия в Украине".
"Сегодняшнее заявление Международного уголовного суда является важным шагом для обеспечения привлечения виновных к ответственности", – сказал он, подчеркнув, что во время войны были совершены "варварские зверства, в том числе против детей".
Совершенно справедливо, что они должны быть расследованы независимо, а виновные привлечены к ответственности, добавил он.
Также об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Канада приветствует решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента Путина и уполномоченной Марии Левовой-Беловой за их вероятное участие в возмутительной схеме депортации украинских детей в Россию", - заявила Жоли.
Она подчеркнула, что Канада "решительно поддерживает народ Украины".
- Напомним, в пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС.
- В этот же день Совет Безопасности ООН обсуждал гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российской войной. Делегация РФ пыталась пропихнуть выступление представительницы "ДНР", однако Совбез отверг эту провокацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное