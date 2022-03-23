Великобритания и Ирландия примут Евро-2028, - The Times

Об этом сообщает The Times.



Последний день подачи заявок – 23 марта. По информации источника, УЕФА получил только одну общую заявку от Великобритании и Ирландии, поэтому нет интриги.



Формально хозяин турнира должен быть объявлен в сентябре 2023 года. Полтора года для УЕФА отводится на рассмотрение конкурентов и оценку готовности.



Однако у Великобритании и Ирландии нет конкурентов, поэтому официально все объявят уже 7 апреля этого года.



Чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

УЕФА решил запретить трансляцию матчей проходящих под его эгидой сборных в РФ из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb