Великобритания и Ирландия примут Евро-2028, - The Times
Великобритания и Ирландия станут хозяевами чемпионата Европы по футболу в 2028 году
Об этом сообщает The Times.
Последний день подачи заявок – 23 марта. По информации источника, УЕФА получил только одну общую заявку от Великобритании и Ирландии, поэтому нет интриги.
Формально хозяин турнира должен быть объявлен в сентябре 2023 года. Полтора года для УЕФА отводится на рассмотрение конкурентов и оценку готовности.
Однако у Великобритании и Ирландии нет конкурентов, поэтому официально все объявят уже 7 апреля этого года.
Чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.
- Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.
- УЕФА решил запретить трансляцию матчей проходящих под его эгидой сборных в РФ из-за российской вооруженной агрессии против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное