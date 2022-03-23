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Великобритания и Ирландия примут Евро-2028, - The Times

23 мартa, 2022 среда
05:23
Спорт

Великобритания и Ирландия станут хозяевами чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Об этом сообщает The Times.

Последний день подачи заявок – 23 марта. По информации источника, УЕФА получил только одну общую заявку от Великобритании и Ирландии, поэтому нет интриги.

Формально хозяин турнира должен быть объявлен в сентябре 2023 года. Полтора года для УЕФА отводится на рассмотрение конкурентов и оценку готовности.

Однако у Великобритании и Ирландии нет конкурентов, поэтому официально все объявят уже 7 апреля этого года.

Чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.

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Великобритания
Северная Ирландия
Уэльс
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