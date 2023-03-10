Великобритания и Франция договорятся о создании высокоточного ударного оружия для защиты от РФ, - Sky News
На встрече во Франции президент Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак подпишут соглашение о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией
Об этом сообщили в Sky News .
Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве стран по разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.
В ходе переговоров в Елисейском дворце, которые будут включать обсуждение нового соглашения о борьбе с нелегальной миграцией, Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр и президент Франции признают Россию наибольшей угрозой как для европейской, так и для глобальной безопасности.
Кроме соглашения об оружии, во время британско-французского саммита в Париже лидеры двух стран также договорятся о более тесном сотрудничестве в подготовке украинских морских пехотинцев и поставках оружия Киеву.
Официальные лица заявили: союзники надеются, что этот проект обеспечит такую дальнобойность, которая необходима НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".
Они также сделают шаги в поддержку Украины в ее борьбе с войсками российского президента Владимира Путина, заключив соглашения о поставках оружия в Киев и совместную работу по подготовке украинских морских пехотинцев.
- Напомним, Риши Сунак, премьер-министр Британии, объявил о сотрудничестве между его страной, Италией и Японией в целях разработки истребителя, использующего искусственный интеллект.
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