Об этом сообщили в Sky News .

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве стран по разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.

В ходе переговоров в Елисейском дворце, которые будут включать обсуждение нового соглашения о борьбе с нелегальной миграцией, Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр и президент Франции признают Россию наибольшей угрозой как для европейской, так и для глобальной безопасности.

Кроме соглашения об оружии, во время британско-французского саммита в Париже лидеры двух стран также договорятся о более тесном сотрудничестве в подготовке украинских морских пехотинцев и поставках оружия Киеву.

Официальные лица заявили: союзники надеются, что этот проект обеспечит такую дальнобойность, которая необходима НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".

Они также сделают шаги в поддержку Украины в ее борьбе с войсками российского президента Владимира Путина, заключив соглашения о поставках оружия в Киев и совместную работу по подготовке украинских морских пехотинцев.