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Великобритания готовится передать Украине ракеты большой дальности, - Washington Post

9 мая, 2023 вторник
07:32
Война с Россией

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Об этом пишет Washington Post .

По мнению американского издания, об этом свидетельствует документ, обнародованный Международным фондом поддержки Украины, который координирует Министерство обороны Британии.

"В сообщении о закупке 2 мая минобороны Соединенного Королевства попросило выразить заинтересованность в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 км. Сообщение требовало ответа в течение трех дней", - пишет WP.

По словам неназванного британского чиновника, окончательное решение о передаче ракет не принято. Он также отказался подтвердить тип, сроки или количество вооружения, которые может получить Украина. WP предполагает, что это могут быть британские крылатые ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Также издание напоминает, что в попавших в сеть документах Пентагона утверждалось, якобы разведка США подтвердила планы Британии направить Украине неустановленное количество ракет Storm Shadow.

  • 15 декабря 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает поставку Украине ракет Storm Shadow.
  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО относительно планов поставки украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
Военные новости
Великобритания
оружие для Украины
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