Великобритания готовит пакет военной помощи Украине на 100 млн фунтов

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Этот пакет поможет своим вооруженным силам разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры.

"Во время моего недавнего визита в Киев я заверил президента Зеленского, что Великобритания непоколебимо поддерживает Украину и ее насущные нужды", - заявил Шаппс.

Помощь будет предоставлена Украине на средства Международного фонда для Украины (IFU), который Великобритания запустила вместе с Данией в 2022 году. С тех пор пять других стран внесли вклад в IFU, демонстрируя единство и решительность союзников и партнеров в поддержке Украины.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Соединенное Королевство вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, подписав новые контракты по обеспечению Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина, а также более 100 миллионов фунтов стерлингов. для дать украинским солдатам то, что им нужно, чтобы пробить смертельные минные поля России", – добавил он.