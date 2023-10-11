Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Великобритания готовит пакет военной помощи Украине на 100 млн фунтов

Великобритания готовит пакет военной помощи Украине на 100 млн фунтов

11 октября, 2023 среда
07:38
Война с Россией

В среду, 11 октября, Великобритания планирует предоставить Украине очередной масштабный пакет военной помощи на сумму более 100 млн. фунтов стерлингов

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Этот пакет поможет своим вооруженным силам разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры.

"Во время моего недавнего визита в Киев я заверил президента Зеленского, что Великобритания непоколебимо поддерживает Украину и ее насущные нужды", - заявил Шаппс.

Помощь будет предоставлена Украине на средства Международного фонда для Украины (IFU), который Великобритания запустила вместе с Данией в 2022 году. С тех пор пять других стран внесли вклад в IFU, демонстрируя единство и решительность союзников и партнеров в поддержке Украины.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Соединенное Королевство вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, подписав новые контракты по обеспечению Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина, а также более 100 миллионов фунтов стерлингов. для дать украинским солдатам то, что им нужно, чтобы пробить смертельные минные поля России", – добавил он.

  • 15 сентября Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России.
Украина
оружие
помощь Украине
Великобритания
оружие для Украины
Мир про Украину
Читайте также:
10 октября, 2023 вторник
ХАМАС нанес удар по центральным городам Израиля
заморозки
9 октября, 2023 понедельник
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно
ХАМАС напав на Ізраїль
9 октября, 2023 понедельник
ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем о перемирии, — Reuters
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.79
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
08:05
Обзор
Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает
08:04
Обновлено
Самолет, 34 танка и 820 окупантов: потери российской армии за сутки войны в Украине
07:57
Армия РФ ночью гатила по Никополю: пострадала женщина
07:16
В России заявили о якобы атаке дронов на Брянскую область
06:58
Во временно оккупированной Новой Каховке подожгли памятник Ленину
06:45
Хорватия поможет Украине с разминированием: подписано соглашение
06:31
ISW: армия РФ пытается оттянуть Силы обороны от Роботиного в Запорожье
06:18
"Мы продвигаемся шаг за шагом": Зеленский о контрнаступлении ВСУ
04:51
К восточным берегам Средиземноморья прибыл американский авианосец "Джеральд Форд"
04:19
Футболист "Динамо" рискует пропустить матч Украина – Северная Македония
02:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 октября
01:46
ЕС предупредил Илона Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле
01:10
Салливан заверил, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль
00:26
F-16
Умеров заявил, что провел продуктивный разговор с министром обороны Бельгии по F-16
00:10
Трех футболистов "Динамо" заметили в ночном клубе во время комендантского часа
2023, вторник
10 октября
23:30
Израиль заявил об обстреле с территории Сирии и нанес ответный удар
23:09
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль.
22:37
Обновлено
Израиль имеет право защищаться, однако некоторые его действия противоречат гуманитарному праву, - Боррель на заседании глав МИД Евросоюза
22:33
"Наша решимость четкая": Байден предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАСа
22:27
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Надо отличать парламентскую дипломатию от поездок некоторых представителей "Слуги Народа" на Мальдивы, - Княжицкий
22:19
В израильском кибуце обнаружили тела десятков убитых ХАМАСом гражданских, среди которых есть дети
22:08
Вагнеровцы и боевики из Сирии: журналисты идентифицировали членов ЧВК "Редут", участвовавших во вторжении в Украину
21:24
Что известно о мэре Сум Александре Лысенко, отстраненном от должности
21:22
Израиль переходит к полному наступлению на сектор Газы, – министр обороны Галант
21:16
Эксклюзив
Украинцы ежемесячно платят 200 тыс. грн экс-судье с паспортом РФ, - председатель правления Фонда DEJURE
21:11
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Боеприпасы будут ключевым элементом, определяющим темп боевых действий в течение следующего года. Колонка Сергея Згурца
21:01
ВСУ за сутки уничтожили российский Су-25 и 7 разведывательных дронов, - Генштаб
21:00
Эксклюзив
Майор запаса НГУ объяснил, как повлияет война в Израиле на ход боевых действий в Украине
20:29
Германия передаст Украине 10 танков Leopard 1 и дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T
20:00
Обзор
Победные новости 594-го дня войны: разработка уникальных раций, которые враг не сможет заглушить, сотни тысяч снарядов для Украины и зерновой коридор через Молдову
19:42
Обновлено
Россияне обстреляли село в Сумской области: в карете скорой умер ребенок
19:26
Генасамблея ООН
Россию не вернули в Совет ООН по правам человека
19:16
Преступления в военкоматах и ВЛК: ДБР расследует 260 уголовных производств
19:11
Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали
18:58
Турция, Румыния и Болгария планируют объединиться для разминирования Черного моря, - Bloomberg
18:54
Работая в ЦНАП Киева, пропагандировала "русский мир": госслужащую приговорили к заключению с конфискацией имущества
18:48
Польша завершила расследование подрыва Nord Stream и обнаружила причастность РФ, - Zeit
18:33
Украина запустила проект "Мед минных полей": средства направят на разминирование
18:30
Газопровод между Финляндией и Эстонией подвергся атаке, финские чиновники подозревают РФ, - СМИ
18:21
Обновлено
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных лиц ХАМАСа: палестинцы подтвердили
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV