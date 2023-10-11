Великобритания готовит пакет военной помощи Украине на 100 млн фунтов
В среду, 11 октября, Великобритания планирует предоставить Украине очередной масштабный пакет военной помощи на сумму более 100 млн. фунтов стерлингов
Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.
Этот пакет поможет своим вооруженным силам разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры.
"Во время моего недавнего визита в Киев я заверил президента Зеленского, что Великобритания непоколебимо поддерживает Украину и ее насущные нужды", - заявил Шаппс.
Помощь будет предоставлена Украине на средства Международного фонда для Украины (IFU), который Великобритания запустила вместе с Данией в 2022 году. С тех пор пять других стран внесли вклад в IFU, демонстрируя единство и решительность союзников и партнеров в поддержке Украины.
"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Соединенное Королевство вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, подписав новые контракты по обеспечению Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина, а также более 100 миллионов фунтов стерлингов. для дать украинским солдатам то, что им нужно, чтобы пробить смертельные минные поля России", – добавил он.
- 15 сентября Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России.
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