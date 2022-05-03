Великобритания готовит для Украины военную помощь еще на £300 миллионов

Эта помощь будет включать в себя оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейную радарную систему.

Кроме того, Британия предлагает Украине приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и бронированные автомобили для гражданских чиновников.