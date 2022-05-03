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Великобритания готовит для Украины военную помощь еще на £300 миллионов
В понедельник, 2 мая, Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов)
Об этом сообщает Reuters.
Эта помощь будет включать в себя оборудование для радиоэлектронной борьбы и контрбатарейную радарную систему.
Кроме того, Британия предлагает Украине приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и бронированные автомобили для гражданских чиновников.
- Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 тысяч противотанковых ракет и 5 систем противовоздушной обороны, а также другие боеприпасы. А недавно Джонсон заявил , что Британия вооружит Украину ракетами Brimstone.
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