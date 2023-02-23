Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью агентству Reuters, передает "Радио Свобода".

"Британия может предложить Украине больше танков в дополнение к 14 уже обещанным, но это будет зависеть от оборонных потребностей страны", - сказал Воллес.

"Важно убедиться, что мы сможем поддержать их (потребности Украины, - ред.) в течение этого года. Поскольку Россия использует собственную тактику мясорубки, когда российская армия не заботится о собственном народе, мы должны убедиться, что она не сможет добиться успеха" , – сказал Уоллес.

Глава британской минобороны признал, что на все это нужны деньги, но не озвучил продолжающиеся детали переговоров по привлечению дополнительных средств в бюджет этого месяца.

Министр посетил полигон на юго-западе Англии, где украинские военные учатся управлять танками в боевых условиях. В заявлении министерства обороны Великобритании сказано, что обучение "проходит быстро" и потребует нескольких недель.

"Украинцы будут продолжать воевать, а Британия вместе с нашими союзниками не пошатнется. Мы будем продолжать предоставлять возможности, необходимые для поддержки Украины, столько, сколько потребуется", - подчеркнул Воллес.