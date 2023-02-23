Великобритания готова предоставить Украине больше танков, чем обещано, - Уоллес
Боевые танки Challenger 2 могут начать поступать в Украину весной, а дополнительное предоставление бронетехники будет зависеть от уровня угроз и оборонных нужд.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью агентству Reuters, передает "Радио Свобода".
"Британия может предложить Украине больше танков в дополнение к 14 уже обещанным, но это будет зависеть от оборонных потребностей страны", - сказал Воллес.
"Важно убедиться, что мы сможем поддержать их (потребности Украины, - ред.) в течение этого года. Поскольку Россия использует собственную тактику мясорубки, когда российская армия не заботится о собственном народе, мы должны убедиться, что она не сможет добиться успеха" , – сказал Уоллес.
Глава британской минобороны признал, что на все это нужны деньги, но не озвучил продолжающиеся детали переговоров по привлечению дополнительных средств в бюджет этого месяца.
Министр посетил полигон на юго-западе Англии, где украинские военные учатся управлять танками в боевых условиях. В заявлении министерства обороны Великобритании сказано, что обучение "проходит быстро" и потребует нескольких недель.
"Украинцы будут продолжать воевать, а Британия вместе с нашими союзниками не пошатнется. Мы будем продолжать предоставлять возможности, необходимые для поддержки Украины, столько, сколько потребуется", - подчеркнул Воллес.
- Напомним, глава британского правительства Риши Сунак уверен , что Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с Альянсом союзники работают уже сегодня.
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