Великобритания готова помочь Украине с закупкой газа и развитием газодобычи, - Шмыгаль
Премьер-министры Украины и Великобритании обсудили финансовую поддержку для закупки газа, подготовку к Конференции восстановления Украины и поставки оружия
Об этом написал в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .
"Рад встретить в Нью-Йорке Премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Продолжаем развивать наше стратегическое партнерство: обсудили поставки оружия, подготовку к отопительному сезону и восстановление Украины", - пишет Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине финансово, чтобы закупить газ, а также привлечь бизнес к развитию сферы газодобычи в нашей стране. Также Шмиыгаль сообщил, что с Лиз Трасс они обсудили подготовку к Конференции обновления.
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"Договорились создать рабочую группу по подготовке к Конференции восстановления Украины, которая должна состояться в следующем году в Великобритании. Спасибо британским друзьям за политическую поддержку и практическую помощь", - добавил премьер-министр Украины.
- 8 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна отправит в Украину более 120 машин для транспортировки военных грузов.
- Лиз Трасс заявила о "рекордной британской поддержке" Украины в 2022 году. Среди прочего, поддержка Украины в войне с Россией будет предусматривать передачу дополнительных британских реактивных систем залпового огня.
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