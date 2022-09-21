Об этом написал в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

"Рад встретить в Нью-Йорке Премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Продолжаем развивать наше стратегическое партнерство: обсудили поставки оружия, подготовку к отопительному сезону и восстановление Украины", - пишет Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине финансово, чтобы закупить газ, а также привлечь бизнес к развитию сферы газодобычи в нашей стране. Также Шмиыгаль сообщил, что с Лиз Трасс они обсудили подготовку к Конференции обновления.

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"Договорились создать рабочую группу по подготовке к Конференции восстановления Украины, которая должна состояться в следующем году в Великобритании. Спасибо британским друзьям за политическую поддержку и практическую помощь", - добавил премьер-министр Украины.

8 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна отправит в Украину более 120 машин для транспортировки военных грузов.

Лиз Трасс заявила о "рекордной британской поддержке" Украины в 2022 году. Среди прочего, поддержка Украины в войне с Россией будет предусматривать передачу дополнительных британских реактивных систем залпового огня.