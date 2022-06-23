Великобритания готова помочь Украине разминировать побережье для вывоза зерна, - Борис Джонсон

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает SkyNews.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но это можете выглядеть сродни тому, что мы уже сделали, поставляя оборудование для стран. Мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - отметил Джонсон во время визита в Руанду.

Британские журналисты отмечают, что любые усилия по разминированию были бы величайшей попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

Отметим, что во вторник, 21 июня, Глава МИД Британии объявила о подготовке новых санкций против РФ и визите в Стамбул с намерением снять "зерновую блокаду" Украины.

Сегодня, 23 июня, Лиз Трасс посетила Турцию и призвала в течение месяца решить проблему "зерновой блокады" Украины.

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