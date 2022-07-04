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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Великобритания готова передать замороженные российские активы Украине, - The Guardian

Великобритания готова передать замороженные российские активы Украине, - The Guardian

4 июля, 2022 понедельник
11:00
война с Россией Лиз Трасс

Великобритания готова конфисковать замороженные российские активы и передать их на восстановление Украины

Об этом сообщает The Guardian .

По информации издания, министерша иностранных дел Британии Лиз Трасс планирует объявить о планах конфисковать активы россиян и передать их Киеву на конференции по обсуждению принципов послевоенного обновления Украины, которая открывается сегодня, 4 июля, в швейцарском Лугано.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и минфином, но я, безусловно, согласна с этой идеей. Нам просто нужно проработать все детали этого вопроса" , - сказала Трасс.

Ожидается, что изъятые средства могут быть переданы либо частным лицам в виде возмещения ущерба, либо украинским властям.

Трасс добавила, что британскому парламенту, возможно, понадобится принять новый закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине. Однако это может и не понадобиться.

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