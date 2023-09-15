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Великобритания, Франция и Германия отказались снимать санкции против Ирана из-за "шахед" для РФ

15 сентября, 2023 пятница
07:58
Мир

Великобритания, Франция и Германия решили продлить санкции против Ирана, чтобы удерживать страну от поставок беспилотников Shahed-136 и ракет для России

Об этом сообщает BBC News.

Великобритания, Франция и Германия объявили, что включат в свои законы санкции ООН против Ирана, срок действия которых истекает. Европейские страны считают, что Иран нарушил ядерное соглашение Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), подписанный в 2015 году, обогащая и сохраняя уран, большое количество которого может быть использовано для создания ядерного оружия. По условиям соглашения в октябре 2023 г. некоторые санкции должны быть отменены.

Санкции должны остановить разработку и экспорт иранских баллистических ракет и беспилотников, но, несмотря на ограничения, иранские дроны используются Россией в войне против Украины.

Иран назвал такие решения стран "незаконными и провокационными". Тегеран заявил, что это решение "явно" нарушило соглашение JCPOA и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая сдерживает страну от осуществления ядерной деятельности и поставки баллистических ракет или другого оружия.

Европейские страны заявили, что решение соответствует соглашению JCPOA, а Иран "дважды отказался от возможности вернуться к JCPOA" и "продолжал расширять свою программу вне JCPOA и без какой-либо надежной гражданской защиты".

В 2015 году Иран подписал соглашение JCPOA с США (вышло из соглашения в 2018 году), Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией. По этому соглашению против Ирана отменялись жесткие экономические санкции, но страна ограничивала свою ядерную деятельность и должна была допустить международных инспекторов. Соглашением запрещается любой стране покупать, продавать или передавать иранское оружие, а также активы лиц и организаций, способствовавших развитию иранской ядерной программы, замораживались.

Россия и Китай не объявляли о продлении санкций, как Великобритания, Франция и Германия, поэтому с 18 октября 2023 они смогут сотрудничать с иранской ядерной программой, если не сделают это.

Что известно о сотрудничестве Ирана и России

Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.

The Washington Post со ссылкой на внутренние документы между Ираном и РФ сообщила, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе .

А в конце августа в Defense Express заявили, что Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 ежемесячно.

Иран планирует передать Москве ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе типа Shahed, которые РФ активно использует в войне против Украины.

Экономика
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Германия
Иран
Война с Россией
Великобритания
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