Великобритания довзволила вакцинировать препаратом Moderna детей от 12 лет

Об этом сообщает сайт правительства Великобритании .



Соответствующее разрешение предоставило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.



"Я рад подтвердить, что вакцина от COVID-19, изготовленная компанией Moderna, сейчас разрешена детям в возрасте 12-17 лет. Вакцина безопасна и эффективна в этой возрастной группе", - сказал исполнительный директор регулятора Доктор Джун Рейн.



Чиновник отметил, что в Британии введен комплексную стратегию наблюдения для мониторинга безопасности всех одобренных страной вакцин против COVID-19, и этот надзор будет включать возрастную группу от 12 до 17 лет.

Напомним, ранее вакцины Pfizer и Moderna позволили использовать для прививки беременных .