Великобритания довзволила вакцинировать препаратом Moderna детей от 12 лет
Великобритания позволила прививать детей от 12 до 17 лет вакциной против коронавируса производства компании Moderna
Об этом сообщает сайт правительства Великобритании .
Соответствующее разрешение предоставило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
"Я рад подтвердить, что вакцина от COVID-19, изготовленная компанией Moderna, сейчас разрешена детям в возрасте 12-17 лет. Вакцина безопасна и эффективна в этой возрастной группе", - сказал исполнительный директор регулятора Доктор Джун Рейн.
Чиновник отметил, что в Британии введен комплексную стратегию наблюдения для мониторинга безопасности всех одобренных страной вакцин против COVID-19, и этот надзор будет включать возрастную группу от 12 до 17 лет.
- Напомним, ранее вакцины Pfizer и Moderna позволили использовать для прививки беременных .
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