Великобритания досрочно отменила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле
Британия отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которая должна была полноценно заработать для Украины с 2023 года
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Так, теперь отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг "окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", убеждены в правительстве Соединенного Королевства.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов.
"Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", - сообщил Департамент международной торговли Британии.
Кроме того, Великобритания объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для "подавления героического народа Украины". Среди таких товаров – оборудование для перехвата и мониторинга. "Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", – добавили в ведомстве.
- Напомним, 21 апреля Великобритания предоставила Украине $500 миллионов кредитных гарантий.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное