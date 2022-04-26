Великобритания досрочно отменила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Так, теперь отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг "окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", убеждены в правительстве Соединенного Королевства.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов.

"Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", - сообщил Департамент международной торговли Британии.

Кроме того, Великобритания объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для "подавления героического народа Украины". Среди таких товаров – оборудование для перехвата и мониторинга. "Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", – добавили в ведомстве.

Напомним, 21 апреля Великобритания предоставила Украине $500 миллионов кредитных гарантий.

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