Великобритания дополнительно выделит €3 млрд на боеприпасы и повышение боеготовности
Великобритания потратит дополнительные 2,5 миллиарда фунтов (около €3 млрд) на армейские запасы и боеприпасы в рамках обновленного Оборонного документа
Об этом сообщает министерство обороны страны.
Как говорится в документе, инвестиции направлены на повышение боеготовности вооруженных сил Британии, укрепление быстрых сил реагирования Британии и уделение большего внимания науке и технологиям для получения преимущества на поле боя.
Обновленный Оборонный документ (DCP23) учитывает уроки войны в Украине как более широкие угрозы безопасности Великобритании, и излагает план создания "надежных боевых сил", которые позволят Лондону "действовать как глобальный тяжеловес как сейчас, так и в будущем".
В DCP23 изложено, как британские вооруженные силы будут модернизироваться и адаптироваться к "изменяющейся глобальной картине", где, в частности, предоставляется "приоритет инвестициям в науку и технологии".
"Этот Оборонный документ усовершенствует наш стратегический подход, гарантируя, что Великобритания будет оставаться на передовом военном потенциале и ведущим государством в НАТО", – говорится в документе.
Министр обороны Бен Уоллес отметил, что Британия должна адаптироваться и модернизироваться, чтобы противостоять угрозам, с которыми сталкивается мир, с учетом уроков неспровоцированного вторжения президента Путина в Украину:
"Этот документ оборонного командования обострит наш стратегический подход – обеспечение того, чтобы Соединенное Королевство оставалось в авангарде военного потенциала и было ведущим государством в НАТО".
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