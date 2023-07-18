Об этом сообщает министерство обороны страны.

Как говорится в документе, инвестиции направлены на повышение боеготовности вооруженных сил Британии, укрепление быстрых сил реагирования Британии и уделение большего внимания науке и технологиям для получения преимущества на поле боя.

Обновленный Оборонный документ (DCP23) учитывает уроки войны в Украине как более широкие угрозы безопасности Великобритании, и излагает план создания "надежных боевых сил", которые позволят Лондону "действовать как глобальный тяжеловес как сейчас, так и в будущем".

В DCP23 изложено, как британские вооруженные силы будут модернизироваться и адаптироваться к "изменяющейся глобальной картине", где, в частности, предоставляется "приоритет инвестициям в науку и технологии".

"Этот Оборонный документ усовершенствует наш стратегический подход, гарантируя, что Великобритания будет оставаться на передовом военном потенциале и ведущим государством в НАТО", – говорится в документе.

Министр обороны Бен Уоллес отметил, что Британия должна адаптироваться и модернизироваться, чтобы противостоять угрозам, с которыми сталкивается мир, с учетом уроков неспровоцированного вторжения президента Путина в Украину:

"Этот документ оборонного командования обострит наш стратегический подход – обеспечение того, чтобы Соединенное Королевство оставалось в авангарде военного потенциала и было ведущим государством в НАТО".

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил , что порога 2% ВВП на оборону и больше сейчас достигли уже 11 стран-членов, наибольший прогресс в Польше, опередившей даже США.

8 июня национальная ассамблея Франции поддержала увеличение оборонных расходов на 413 млрд. евро на 7 лет.

13 июня Великобритания на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на €107 млн.

Правительство Великобритании 11 июля заказало оборонной компании BAE Systems производство 155-мм снарядов для пополнения собственных запасов. Они заменят те, которые получила Украина.