English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии

Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии

29 июня, 2022 среда
19:33
Мир

Британия направит еще 1000 военнослужащих и один из двух новейших авианосцев для обороны восточного фланга НАТО

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на саммите НАТО, передает The Guardian.

Эти силы будут предназначены для обороны Эстонии, где Великобритания уже имеет около 1700 военнослужащих. Британский контингент будет базироваться на Альбионе, но готов будет вылететь для защиты балтийской страны, когда это будет необходимо.

Новые обязательства Великобритании даны в рамках увеличения сил быстрого реагирования НАТО до более чем 300 тыс. военнослужащих. Эти силы переведут в повышенную готовность, как только Россия будет угрожать военным нападением на любого члена альянса.

  • Напомним, 21 июня россияне на военных учениях имитировали ракетные удары по Эстонии, а российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии.
  • 23 июня военные учения в Эстонии провела Франция.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Эстония
НАТО
Читайте также:
Путин
27 июня, 2022 понедельник
В Москве паника. Массированный ракетный обстрел Украины – ответ на неудачи по всей линии фронта, – военный эксперт Черник
спека
28 июня, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине спадет жара
Віталій Портников
27 июня, 2022 понедельник
Если Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, военные Беларуси его выполнят, - Виталий Портников
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.35
    Покупка 34.35
    Продажа 35.18
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.05
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
29 июня
21:35
Дуда заявил, что двери НАТО должны оставаться открытыми для Украины
21:32
Педро Санчес
Премьер-министр Испании признал, что НАТО был "наивным" в отношении России
21:23
Укрзализныця
В Укрзализныце сообщили, будут ли повышать цены на билеты
21:18
Алексей Резников
Нам нужно больше оружия. Альтернативы нет, - Резников
21:15
Борис Джонсон
"Очень удивлюсь, если Путин появится там лично", - Джонсон об участии президента РФ в саммите G20
20:59
Правительство предлагает ввести санкции против Александра Маслякова и КВН
20:46
Арахамия обсудил с миллиардером Брэнсоном строительство новой "Мрии"
20:45
Олег Татаров
Татаров пытался сорвать кандидатство Украины в ЕС, - Шабунин
20:35
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать Путину послание от Зеленского
20:29
Волонтер Притула обсудил с министром обороны варианты распределения средств, собранных на "Народный Байрактар". Украина получила их бесплатно
20:21
Эксклюзив
Мы должны бок о бок с партнерами реагировать на вызовы Китая, - генсек НАТО Йенс Столтенберг
20:07
Улицы Азовстали, Волновахи и Морской Пехоты: в Днепре дерусифицировали более 20 топонимов
20:04
ЕС не против транзита товаров РФ в Калининград, если на это согласится Литва, - Reuters
19:49
Эксклюзив
Россияне дали людям возможность уезжать из Мариуполя. Сопротивление оккупантам растет, - советник мэра Андрющенко
19:46
Усик: Российская Федерация бомбит мою страну
19:41
Порошенко о решении саммита НАТО: после Стокгольма и Хельсинки следующим должен быть Киев
19:35
ЕСПЧ принял иск Украины против России по поводу военных преступлений
19:27
Обновлено
Россияне попали в многоэтажку Николаева: есть погибшие
19:12
Оккупантов, отказывающихся повторно участвовать в войне, привлекают к уголовной ответственности
19:10
На фото президент Украины
Зеленский: Украина договорилась о безвизовом режиме с Индонезией
19:10
Великобритания выделит Грузии 5 млн фунтов на борьбу с российскими кибератаками
19:04
Под Киевом разрушен мост через Ирпень: погиб человек, еще двое ранены, движение транспорта невозможно
18:50
Россия обстреляла Харьков и пригород из танков, минометов и реактивной артиллерии
18:47
Эксклюзив
Закон о недоверии приняли для увольнения Денисовой с должности омбудсмена, - директор Украинского Хельсинкского союза Павличенко
18:42
Норвегия отказалась пропускать российские грузы на остров Шпицберген, РФ ответила угрозами
18:40
Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ
18:38
В Беларуси изучают возможность проведения мобилизации, - Генштаб ВСУ
18:32
Украина арестовала 94 российских контейнеров на 18 млн грн
18:25
Украина подписала "транспортный безвиз" с Евросоюзом
18:06
Россия пригрозила Литве войной из-за "блокады" Калининграда
18:01
В Сумской области пограничники сбили российский ударный дрон со взрывчаткой
18:00
Возможно ли "видеть дальше собственной травмы", если не знаешь, выживешь ли завтра? | Онлайн-проект "Имена собственные"
17:58
Усик и Джошуа провели в Лондоне дуэль взглядов. Видео
17:55
Рашисты повредили газопровод на Запорожье, без газа останутся Энергодар и Мелитополь
17:49
"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда ездили": в перехваченном разговоре оккупант рассказывал об убийствах в Херсоне
17:38
Эксклюзив
Если армия Лукашенко вступит в войну с Украиной, то ее ждет судьба россиян – стать пушечным мясом, – военный эксперт Киричевский
17:38
Сирия заявила о признании "государственности" террористических "ЛДНР", МИД Украины анонсировало официальную реакцию
17:32
В Украину вернулись 144 военнопленных, в том числе 95 защитников Азовстали
17:32
Второй круг Уимблдона: Цуренко победила Калинину в украинском дерби
17:32
Польша начала устанавливать электронные системы наблюдения на границе с Беларусью
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV