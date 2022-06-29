Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии
Британия направит еще 1000 военнослужащих и один из двух новейших авианосцев для обороны восточного фланга НАТО
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на саммите НАТО, передает The Guardian.Эти силы будут предназначены для обороны Эстонии, где Великобритания уже имеет около 1700 военнослужащих. Британский контингент будет базироваться на Альбионе, но готов будет вылететь для защиты балтийской страны, когда это будет необходимо.
Новые обязательства Великобритании даны в рамках увеличения сил быстрого реагирования НАТО до более чем 300 тыс. военнослужащих. Эти силы переведут в повышенную готовность, как только Россия будет угрожать военным нападением на любого члена альянса.
- Напомним, 21 июня россияне на военных учениях имитировали ракетные удары по Эстонии, а российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии.
- 23 июня военные учения в Эстонии провела Франция.
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