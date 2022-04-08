Великобритания должна возглавить процесс по выдаче ордера на арест Путина, - депутат британского парламента

Об этом сообщает Guildhall.



Депутат парламента Великобритании, член Палаты общин, Лайла Моран заявила, что британцы должны возглавить политический процесс по призыву в Международный криминальный суд о выдаче ордера на арест Путина.



"Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Санкции, которые мы ввели, были критически необходимы и не можем останавливаться на достигнутом. Пора обращаться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами, на основании соответствующих постановлений правительства Великобритании.Британия должна возглавить призывы к Международному Уголовному Трибуналу по выдаче ордера на арест Путина", - сказала депутат парламента Великобритании.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная в агентстве "РИА Новости", является одним из доказательств будущего трибунала против военных преступников из РФ.

8 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.

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