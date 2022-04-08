Великобритания должна возглавить процесс по выдаче ордера на арест Путина, - депутат британского парламента
В Великобритании заявили о желании возглавить процесс по выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает Guildhall.
Депутат парламента Великобритании, член Палаты общин, Лайла Моран заявила, что британцы должны возглавить политический процесс по призыву в Международный криминальный суд о выдаче ордера на арест Путина.
"Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Санкции, которые мы ввели, были критически необходимы и не можем останавливаться на достигнутом. Пора обращаться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами, на основании соответствующих постановлений правительства Великобритании.Британия должна возглавить призывы к Международному Уголовному Трибуналу по выдаче ордера на арест Путина", - сказала депутат парламента Великобритании.
- Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная в агентстве "РИА Новости", является одним из доказательств будущего трибунала против военных преступников из РФ.
- 8 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.
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