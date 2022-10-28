Великобритания до конца года прекратит импорт сжиженного газа из РФ
Великобритания прекратит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2023 года
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании в Твиттере.
"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств для его незаконной войны", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Великобритания запретила экспорт почти 700 товаров, критических для российской экономики. Таким образом, более 19 млрд фунтов стерлингов (21,9 млрд долл.) российско-британской торговли оказались полностью или частично под санкциями.
- Напомним, посол Пристайко заявил сегодня, 28 октября, что визит нового премьера Британии Сунака в Украину уже готовится.
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