Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о решении парламента поставлять Украине оборонное вооружение на фоне угрозы усиления агрессии со стороны Российской Федерации
Об этом сообщает Reuters.
"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых оборонных систем", - сказал Уоллес в парламенте.
Он отметил, что это вооружение Украина будет использовать в целях вооружения, но не для того, чтобы создавать кому-то угрозу.
"Они (оборонные системы, – ред.) не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны", – отметил министр.
Уоллес также добавил, что приглашает в Лондон министра обороны России, чтобы в ближайшие несколько недель обсудить кризис, связанный с ситуацией безопасности в Украине.
- 17 января Уоллес заявил, что Россия делает ложные обвинения в сторону НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения.
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