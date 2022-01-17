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Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ

17 января, 2022 понедельник
21:06
война с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о решении парламента поставлять Украине оборонное вооружение на фоне угрозы усиления агрессии со стороны Российской Федерации

Об этом сообщает Reuters.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых оборонных систем", - сказал Уоллес в парламенте.

Он отметил, что это вооружение Украина будет использовать в целях вооружения, но не для того, чтобы создавать кому-то угрозу.

"Они (оборонные системы, – ред.) не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны", – отметил министр.

Уоллес также добавил, что приглашает в Лондон министра обороны России, чтобы в ближайшие несколько недель обсудить кризис, связанный с ситуацией безопасности в Украине.


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