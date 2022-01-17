Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ

Об этом сообщает Reuters.



"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых оборонных систем", - сказал Уоллес в парламенте.



Он отметил, что это вооружение Украина будет использовать в целях вооружения, но не для того, чтобы создавать кому-то угрозу.



"Они (оборонные системы, – ред.) не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать для самообороны", – отметил министр.



Уоллес также добавил, что приглашает в Лондон министра обороны России, чтобы в ближайшие несколько недель обсудить кризис, связанный с ситуацией безопасности в Украине.

17 января Уоллес заявил, что Россия делает ложные обвинения в сторону НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения.