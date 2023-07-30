Об этом заявил вицеспикер парламента Великобритании Сэр Роджер Гейл в эфире Эспрессо.

Он отметил, что британцы очень хорошо понимают, что храбрые украинцы борются за демократию, и это нельзя воспринимать как должное, поэтому они никогда не сдадутся. По словам Сэра Роджера Гейла, эту войну нельзя проиграть, поэтому от Запада кроме милитарных нужны и политические усилия.

"Речь идет о демократии не только Украины, но и всего западного мира - вот что сейчас на кону. Я искренне убежден, что сейчас очень много сил сосредоточено со стороны Украины и союзников, чтобы быть с Украиной столько, сколько потребуется. Мы также серьезно подходим". к этому вопросу и понимаем, что те, не впутавшиеся в войну, но также будем бороться до последней капли не своей крови. Поэтому сейчас мы верим в вас, ваш народ вашего президента и будем оказывать всю поддержку, которую сможем", - подчеркнул вицеспикер британского парламента.