Великобритания будет оказывать Украине всю возможную поддержку, - вицеспикер парламента Сэр Роджер Гейл
Украина борется за демократию всего Запада, поэтому Великобритания будет оказывать всю возможную помощь
Об этом заявил вицеспикер парламента Великобритании Сэр Роджер Гейл в эфире Эспрессо.
Он отметил, что британцы очень хорошо понимают, что храбрые украинцы борются за демократию, и это нельзя воспринимать как должное, поэтому они никогда не сдадутся. По словам Сэра Роджера Гейла, эту войну нельзя проиграть, поэтому от Запада кроме милитарных нужны и политические усилия.
"Речь идет о демократии не только Украины, но и всего западного мира - вот что сейчас на кону. Я искренне убежден, что сейчас очень много сил сосредоточено со стороны Украины и союзников, чтобы быть с Украиной столько, сколько потребуется. Мы также серьезно подходим". к этому вопросу и понимаем, что те, не впутавшиеся в войну, но также будем бороться до последней капли не своей крови. Поэтому сейчас мы верим в вас, ваш народ вашего президента и будем оказывать всю поддержку, которую сможем", - подчеркнул вицеспикер британского парламента.
- По состоянию на 15 июля 2023 г. в Великобритании прошли подготовку 18 тыс. украинских пехотинцев в рамках программы Op Interflex.
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