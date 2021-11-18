Великобритания анонсировала публичное расследование смерти женщины от российского военного яда "Новичок"
Великобритания заявила, что проведет публичное расследование смерти женщины от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" после покушения на убийство Скрипаля три года назад
Об этом сообщает Reuters .
В четверг, 18 ноября, министерство внутренних дел Великобритании заявило, что проведет публичное расследование смерти Дон Стерджес, отравившейся "Новичком" в Солсбери.
44-летняя Дон Стерджес умерла в 2018 году от отравления "Новичком" после того, как ее партнер нашел поддельный флакон духов, который, по мнению полиции, использовали российские разведчики для контрабанды вещества в страну.
"Это важный шаг для гарантии того, что семья Дон Стерджес получит ответы, которые им нужны", - заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
Расследование могут провести в Солсбери и в Лондоне в 2022 году. Оно будет изучать любую возможную причастность России к косвенному отравлению Стерджес.
- 5 марта 2018 года в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- 30 июня 2018 года в городе Эймсбери графства Уилтшир, на юге Англии, были обнаружены без сознания мужчина и женщина. Их состояние тогда связывали с влиянием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
- Впоследствии оказалось, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - таким же нервно-паралитическим веществом, как и Скрипаль и его дочь.
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