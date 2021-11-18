Великобритания анонсировала публичное расследование смерти женщины от российского военного яда "Новичок"

Об этом сообщает Reuters .



В четверг, 18 ноября, министерство внутренних дел Великобритании заявило, что проведет публичное расследование смерти Дон Стерджес, отравившейся "Новичком" в Солсбери.



44-летняя Дон Стерджес умерла в 2018 году от отравления "Новичком" после того, как ее партнер нашел поддельный флакон духов, который, по мнению полиции, использовали российские разведчики для контрабанды вещества в страну.



"Это важный шаг для гарантии того, что семья Дон Стерджес получит ответы, которые им нужны", - заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.



Расследование могут провести в Солсбери и в Лондоне в 2022 году. Оно будет изучать любую возможную причастность России к косвенному отравлению Стерджес.