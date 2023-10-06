Великобритания, Албания и страны ЕС согласовали план борьбы с контрабандой людьми, усилившейся из-за миграции
На полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Испании Евросоюз совместно с Албанией и Великобританией разработал план с пяти пунктов, чтобы согласовать совместное противодействие стран контрабанде людьми
Об этом сообщает The Guardian.
После саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Гранаде в Испании, к которому присоединились президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эмануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр министры Италии и Великобритании - Джорджа Мэлони и Риши Сунак соответственно, Макрон сообщил журналистам, что лидеры согласовали план по пяти пунктам, который будет использован для всех членов EPC, чтобы создать первую согласованную борьбу с торговцами людьми на всем континенте. Страны будут бороться не только с преступниками, управляющими контрабандистскими лодками в Средиземном море и Ла-Манше, но и с организованной преступностью в Европе.
Страны-основатели плана будут предлагать другим странам помощь для укрепления их границ и прекращения торговли людьми посредством совместной разведки, полиции и безопасности.
Будут работать над усилением поисково-спасательных миссий, а также активизируют усилия в Африке посредством "всестороннего партнерства с ключевыми странами для устранения основных причин миграции" и совершенствовать "возможности гуманитарного приема и переселения имеющих право на защиту".
"Мы расширим этот формат и этот подход к EPC, потому что это имеет гораздо больше смысла, поскольку у нас будет коалиция желающих: члены ЕС, Еврокомиссии, Албания, Великобритания и все другие страны, готовые присоединиться к инициативе", - сказал Макрон.
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