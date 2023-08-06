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OPINION

Великий имитатор

Игорь Гулык
6 августа, 2023 воскресенье
18:05
Мнение

… Камуфляжная флиска или футболка, трехдневная щетина. Таким войдет в историю визуальный образ Владимира Зеленского, главы страны, ведущей ожесточенную борьбу с вековечным врагом – Россией

Подходит ли этот имидж президенту, — вопрос риторический. Потому что стоит сравнить его готовые выступления и импровизации (к примеру, в интервью не сервильным журналистам или на пресс-конференциях), как сразу бросается в глаза пропасть между картинкой и сутью.

Зеленский – великий имитатор, что, в конце концов, и неудивительно, учитывая его предыдущую профессию и карьеру. Лицедейство просто перекочевало из-под света рамп концертных залов в кабинет на Банковой. А имитация "государственности" превратилась в политическую практику главы "Слуг народа" - действительно макабричного собрания случайных персонажей с вкраплениями нужных для спонсоров лиц. Эти люди реально были маргиналами — в смысле отношения к политике, государству, управленческим умениям и даже банальному этикету. Альберт Хаурани, английский социолог, блестяще охарактеризовал такой тип людей (извините за пространную цитату): быть маргиналом "значить жить в двух или более мирах одновременно и не принадлежать ни к одному из них, быть способным приобретать внешние формы, определяющие принадлежность к определенной национальности, религии или культуре без подлинного овладения ими, то есть не иметь собственной системы ценностей, а только имитировать чужую, и даже не имитировать правильно, потому что такая имитация предполагает определенную оригинальность, это значит не принадлежать к любому обществу и не иметь ничего общего с обществом. Это выражается в чувстве потерянности, в претенциозности, в цинизме, отчаянии".

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В конце концов Зеленский и Ко — не первые имитаторы в новейшей украинской истории. Просто они, по горькой иронии судьбы, потому что пришлись на время военных испытаний, стали действительно экстрактом этой уродливой черты отечественной политики. Имитация "независимости" более тридцати лет назад воплотилась в банальном переименовании коммунистической УССР в такую же совковую, правда, сине-желтую и трезубцевую Украину. Потом, уже при Кучме, когда формировалась злокачественная опухоль украинского "олигархата" (вроде того, что происходило в России), эту имитацию вложили в строки "бестселлера" Леонида Даниловича "Украина не Россия".

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Что сделал многообещающий "свой парень" Зеленский в начале своего пути? Имитировал реформы, переименовав Администрацию президента в Офис, повторив тот же трюк с Генпрокуратурой. Смена вывесок без изменения сущности. Модное "приобретение внешних форм". Зато "претенциозное, циничное, отчаянное".

Сегодня утром нам сообщили об установке Тризуба на щите "Батькивщины-матери". И сколько бы дискуссий не велось и вокруг "нужности" такого поступка, и относительно стоимости работ, — все это не имеет особого значения. Факт остается фактом: мы снова симитировали бурную "декоммунизацию", под возгласы "Прочь от Москвы!" утвердили совдеповскую сущность самого монумента – образца социалистической гигантомании и претенциозности. Ибо "народу нравицца". А между прочим, принятое три месяца назад конституционным большинством Рады решение о создании национального военного кладбища в Быковне до сих пор лежит без подписи президента-имитатора.

Имитация реформ, обещанных и собственному народу, и партнерскому Западу (для присоединения к ЕС и НАТО), сводится к перманентным скандалам с конкурсами на должности руководителей "реформированных" институтов, к перекрикиванию зарубежных резонеров и прагматиков. Борьба с коррупцией и злоупотреблениями завершается на этапе сообщений в СМИ об обысках и мерах пресечения, без надлежащих приговоров суда (ведь коррупционная судебная власть, причесанная и подретушированная мертвыми законами, не годится для таких решений).

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Более того, Зеленский и его "бояре" все чаще рискуют в этой имитации антикоррупционной борьбы выйти на самих себя. Так, например, ситуация с задержанием Дубинского, который, по-видимому, не будет молчать о весьма сомнительной спецоперации с "пленками Деркача", которую пытались провернуть в Офисе президента для дискредитации Петра Порошенко. Зная достоверно эфэсбэшную суть Деркача, на Банковой все же сочли возможным воспользоваться его фальшивками. И так, я убежден, будет происходить все чаще, потому что нельзя "жить в двух мирах одновременно и не принадлежать ни к одному из них".

… Когда-то, в 1990 году, когда "союз" уже дышал на ладан, на экраны вышла почти диссидентская сатира Олега Фиалко "Имитатор". Возможно, кто-нибудь из читателей помнит ее сюжет. Боюсь, что история современных "великих лицедеев" завершится примерно так, как в той ретро-ленте: двое имитаторов-шулеров, желающих перехитрить один другого, на лавочке в психушке…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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