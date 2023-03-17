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Обновлено

"Великий день для жертв преступлений РФ" и "заслуженная слава для Путина": реакции на решение МУС выдать ордер на арест главы Кремля

17 мартa, 2023 пятница
20:18
война с Россией

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал, что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребление или скрывает их

Еспресо собрало реакции украинского и мирового сообщества на решение Международного уголовного суда

"Колеса справедливости крутятся: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой за принудительное перемещение украинских детей. Международные преступники будут отвечать за кражи детей и другие международные преступления", - написал в твиттере глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Организация Human Rights Watch в пятничном заявлении назвала решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Путина "тревожным звонком для других, кто совершает злоупотребление или скрывает их".

"Это великий день для многих жертв преступлений, совершенных российскими войсками в Украине с 2014 года. Благодаря этим ордерам на арест Международный уголовный суд объявил Путина в розыск и сделал первый шаг, чтобы положить конец безнаказанности, слишком долго вдохновлявшей преступников в российской войне против Украины", – цитирует CNN Балкиса Джарра, заместителя директора по международному правосудию Human Rights Watch.

"Ордеры посылают четкое сообщение о том, что отдача приказов совершать серьезные преступления против гражданских лиц или терпимость к ним может привести к тюремной камере в Гааге. Ордеры суда являются тревожным звонком для других, совершающих злоупотребление или прикрывающих их, что их день в суде может настать независимо от их ранга или должности", – сказал Джарра.

"Заслуженная слава Путина. Я уверен, что это может повлиять на подход Си к своему "другу" во время визита. Идеальное время", – прокомментировал решение суда генерал-лейтенант Марк Гертлинг, бывший командующий армией США в Европе.

Юрист-международник по правам человека и управляющий партнер Global Rights Compliance Уэйн Джордаш, которого цитирует "Голос Америки", заявил, что следует ожидать следующих ордеров в течение следующих нескольких месяцев.

"Это важный первый шаг. Есть разумные основания полагать, что Путин несет ответственность за эти военные преступления и многие другие. Молодцы, МУС", - написал он в Twitter. А в комментарии изданию The Guardian добавил: "В течение следующих нескольких месяцев появится больше [ордеров на арест]. Это своего рода упреждающий выстрел. Это прокурор только начинает дело".

Комментируя решение МУС, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала: "На шаг ближе к судному дню".

"С первым ордером на арест Путина МУС посылает исторический сигнал: все зверства против Украины происходят от преступной политики российских лидеров. Напоминаем, что никто не застрахован, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности", – отметила она в твиттере.

  • В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
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