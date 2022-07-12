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Война с Россией: хроника
Главная Общество Великая война с Россией была неизбежна, но тотальный ужас предсказать было сложно, - Иван Семесюк
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Великая война с Россией была неизбежна, но тотальный ужас предсказать было сложно, - Иван Семесюк

12 июля, 2022 вторник
14:27
Общество

Художник, фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк рассказал, что понимал, что полномасштабная война страны-агрессора России против Украины была неизбежной, но предсказать тотальный ужас было сложно

Художник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не верилось, что война будет столь масштабной. Но было понимание, что война России против Украины неизбежна. Другое дело - вот такой тотальный ужас. Вот это было сложно предсказать. Многие художники в агрегатном состоянии войны живут давно", - отметил Семесюк.

Музыкант подчеркнул, что позитивно то, что наша страна способна жить мирной жизнью, несмотря на злейшую войну XXI века.

"Меня радует, что Украина не выглядит страной, которая находится на грани катастрофы. С одной стороны - экзистенциальная, самая яростная в XXI веке война, но наша страна способна жить мирной жизнью. Это нормально. Хотелось бы, чтобы к волонтерству присоединились все украинцы, но это невозможно. В нашей стране есть очень много людей без идентичности", - отметил Иван Семесюк.

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  • Американский город Мэдисон объявил 19 июля Днем ДахаБрахи , в этот день украинская этногруппа выступит в рамках юбилейного тура по Соединенным Штатам.

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