Художник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не верилось, что война будет столь масштабной. Но было понимание, что война России против Украины неизбежна. Другое дело - вот такой тотальный ужас. Вот это было сложно предсказать. Многие художники в агрегатном состоянии войны живут давно", - отметил Семесюк.

Музыкант подчеркнул, что позитивно то, что наша страна способна жить мирной жизнью, несмотря на злейшую войну XXI века.

"Меня радует, что Украина не выглядит страной, которая находится на грани катастрофы. С одной стороны - экзистенциальная, самая яростная в XXI веке война, но наша страна способна жить мирной жизнью. Это нормально. Хотелось бы, чтобы к волонтерству присоединились все украинцы, но это невозможно. В нашей стране есть очень много людей без идентичности", - отметил Иван Семесюк.

11 июля группа "Танец на площади Конго" опубликовала песню, которую посвятил временно оккупированному Энергодару: "Энергодар — это Украина!" .

Американский город Мэдисон объявил 19 июля Днем ДахаБрахи , в этот день украинская этногруппа выступит в рамках юбилейного тура по Соединенным Штатам.

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