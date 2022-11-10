Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес в среду, 9 ноября.

Уоллес сказал, что Великая Британия в ближайшее время завершит поставку Вооруженным Силам Украины примерно 1000 дополнительных ракет "земля – воздух". Это стало ответом на запросы Украины об усилении возможностей противовоздушной обороны. Эти ракеты будут играть жизненно важную роль в обеспечении противовоздушной обороны Украины и защите ее критической инфраструктуры, постоянно становящейся мишенью для России.

Ракеты можно использовать в комплексе с имеющимися средствами ВСУ. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Это обязательство по поставке еще сотен ракет "земля-воздух" продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконного нацеливания на критически важную национальную инфраструктуру", - отметил Воллес.

Как сообщили ранее 9 ноября, к середине декабря Великая Британия планирует доставить в Украину палатки с подогревом и более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, что обеспечит военнослужащим возможность действовать и выживать в условиях низких температур в Украине.

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