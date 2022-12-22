Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Расследование установило, что житель Борова, директор Дворца культуры, агитировал своих подчиненных и других сотрудников поддержать оккупационные власти.

Также коллаборант составлял списки украинской литературы для дальнейшего уничтожения и участвовал в подготовке ко Дню флага РФ.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 33-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в тексте прессслужбы.

Напомним, работники ГБР в ходе проведения стабилизационных мероприятий задержали в Херсоне четырех работников Северной исправительной колонии №90, во время временной оккупации города работавших на захватчиков.

СБУ сообщила о подозрении "министрам "ДНР", которые организовывали депортацию украинских детей в Россию.

В Запорожье разоблачили экс-главу Пологовского райсовета Сергея Калашника, который подстроил под оккупантов заводы пищевой и химической промышленности.

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