Вел подготовку ко Дню флага РФ и составлял списки на сожжение украинских книг: в Харьковской области задержали коллаборанта
В Боровой задержан директор Дворца культуры, который агитировал местное население встать на сторону врага и составлял списки украинской литературы для ее уничтожения
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Расследование установило, что житель Борова, директор Дворца культуры, агитировал своих подчиненных и других сотрудников поддержать оккупационные власти.
Также коллаборант составлял списки украинской литературы для дальнейшего уничтожения и участвовал в подготовке ко Дню флага РФ.
"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 33-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в тексте прессслужбы.
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