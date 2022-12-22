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Вел подготовку ко Дню флага РФ и составлял списки на сожжение украинских книг: в Харьковской области задержали коллаборанта

22 декабря, 2022 четверг
08:35
Криминал

В Боровой задержан директор Дворца культуры, который агитировал местное население встать на сторону врага и составлял списки украинской литературы для ее уничтожения

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Расследование установило, что житель Борова, директор Дворца культуры, агитировал своих подчиненных и других сотрудников поддержать оккупационные власти.

Также коллаборант составлял списки украинской литературы для дальнейшего уничтожения и участвовал в подготовке ко Дню флага РФ.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 33-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в тексте прессслужбы.

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  • СБУ сообщила о подозрении "министрам "ДНР", которые организовывали депортацию украинских детей в Россию.
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война с Россией
оккупированные территории
коллаборанти
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