Вел дела Медведчука и Шеремета, снимал арест с имущества Захарченко. Что известно о найденном мертвым судье Писанце
Вечером в субботу, 11 сентября 2021 года, на территории частного домовладения в селе Погребы, Броварского района Киевской области, найден мертвым судья столичного Печерского райсуда Виталий Писанец
Информация подтверждена Национальной полицией.
Делом занялось Государственное бюро расследований.
Причина смерти устанавливается. Тело забрали на экспертизу.
По предварительным данным от журналистов, Писанец отдыхал в кругу знакомых ему следователя и адвоката . Распивалось спиртное.
Во время ссоры один из мужчин - речь идет о следователе - будто бы толкнул судью, тот упал, однако поначалу чувствовал себя хорошо и застолье продолжилось. Через некоторое время, минут через 40, у него носом пошла кровь. Писанец, как утверждается, потерял сознание, лицо его посинело. Прибывшие медики констатировали смерть.
Откуда происходил
Согласно данным антикоррупционного движения "Честно", с 1998 по 2011 год Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно), а в 2011-м его назначили председателем этого суда.
22 июля 2012 года судью Писанца избили неизвестные и он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Тогда отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".
С началом войны перевелся на подконтрольную территорию.
21 апреля 2015 года Виталия Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.
В открытых источниках есть сведения о привлечении Писанца, который имел статус следственного судьи, к наиболее резонансным в Украине политическим и уголовным делам: в частности, делу кума Путина Виктора Медведчука и относительно гибели от взрыва белорусского журналиста и общественного деятеля Павла Шеремета.
Решения Писанца не всегда находили понимание в обществе, как и в профессиональной правовой и патриотической среде.
5 февраля 2019 года он снял арест с "имущества Виталия Захарченко" - скандального экс-министра МВД при Януковиче, чьи люди непосредственно причастны к расстрелу Небесной Сотни. Тогда Виталий Писанец почему-то не нашел связи между владельцем имущества Захарченко и его возможными преступлениями и поэтому согласился разморозить земельные участки, дома, квартиру и машиноместа.
"Считал себя судьей, обслуживал режим, поддерживал репрессии против ветеранов и, будучи недостойным, держал достойных годы в тюрьме", - такими словами характеризует Писанца политик и военный Андрей Белецкий.
Вместе с тем Писанец смягчал судьбу подсудимых, к которым было приковано значительное общественное внимание, или когда с этим соглашалась сторона обвинения.
5 февраля 2020 года Виталий Писанец продлил до 4 апреля домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. А 25 мая того же года он удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 000 гривен, обязал надеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу.
2 сентября 2021 года по делу о катастрофе Ан-26 в Харьковской области освободил из-под ареста боевого генерала Александра Туринского, который возглавлял Харьковский национальный университет Воздушных Сил. Изучив позиции всех сторон, судья Виталий Писанец отпустил Туринского под личное обязательство.
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