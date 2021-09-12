Вел дела Медведчука и Шеремета, снимал арест с имущества Захарченко. Что известно о найденном мертвым судье Писанце

Информация подтверждена Национальной полицией.



Делом занялось Государственное бюро расследований.



Причина смерти устанавливается. Тело забрали на экспертизу.



По предварительным данным от журналистов, Писанец отдыхал в кругу знакомых ему следователя и адвоката . Распивалось спиртное.



Во время ссоры один из мужчин - речь идет о следователе - будто бы толкнул судью, тот упал, однако поначалу чувствовал себя хорошо и застолье продолжилось. Через некоторое время, минут через 40, у него носом пошла кровь. Писанец, как утверждается, потерял сознание, лицо его посинело. Прибывшие медики констатировали смерть.



Откуда происходил

Согласно данным антикоррупционного движения "Честно", с 1998 по 2011 год Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно), а в 2011-м его назначили председателем этого суда.



22 июля 2012 года судью Писанца избили неизвестные и он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Тогда отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".



С началом войны перевелся на подконтрольную территорию.



21 апреля 2015 года Виталия Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.