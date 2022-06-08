Въехать и выехать с оккупированной Херсонщины можно только через Крым, - отчет ОК "Юг"
Украинцы, оставшиеся на оккупированной Херсонщине, не имеют возможности выехать из области на подконтрольную территорию Украины
Об этом говорится в отчете ОК "Юг".
Единственный въезд и выезд из Херсона функционирует через Крым.
"Приспешники оккупационных властей продолжают продвигать идеи присоединения Херсонской области к России, опасаясь за свою дальнейшую судьбу, поскольку не имеют поддержки местного населения. Ситуация обостряется ежедневно. Выехать и въехать из оккупированной области практически невозможно, только через Крым", - пишут в на юге".
Ситуация в Херсонской области
Из-за боевых действий повреждено множество домов и инфраструктуры. В результате обстрелов погибли и тяжело ранены мирные жители, оказание помощи которым осложнено нехваткой лекарств. Стабильно тяжелая ситуация в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской территориальных громадах, где идут боевые действия.
Ситуация в Николаевской области
Среди ночи враг снова накрыл "Ураганом" Николаев. Пытаясь разрушать инфраструктуру и промышленность областного центра, ночными обстрелами враг продолжает психологическое давление на мирное население города. Воздушную разведку Николаевщины, в поисках новых мест ударов, враг проводил беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10", традиционно метко уничтоженным нашим зенитно-ракетным подразделением.
Потери России на Юге Украины
В результате эффективных атак ракетно-артиллерийских подразделений убиты 19 оккупантов. Вражеской техники, в частности, бронированной, в России стало меньше на 9 единиц.
Ситуация в Одесской области
В Одесской области, в том числе в приграничных с Приднестровьем районах, ситуация стабильная и контролируемая.
- 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что захватчики наладили сухопутное соединение захваченных территорий на Юге Украины с оккупированным Крымом.
- Россия нашла вариант компенсировать многочисленные потери в войне с Украиной, потому фальсифицирует результаты медосмотров призывников в оккупированном Крыму.
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