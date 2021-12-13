Въехал в толпу на пешеходном переходе в Луцке: следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему водителю
Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему водителю легковушки, который въехал в толпу на пешеходном переходе в Луцке, когда бежал от полиции. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чор ", – информирует министерство.
В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, из которых 5-летний мальчик и 39-летняя женщина до сих пор находятся в реанимации.
Полиция уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В настоящее время 16-летний водитель автомобиля находится в изоляторе временного содержания.
Впоследствии подозреваемому изберут меру пресечения.
- Напомним, 13 декабря в Луцке несовершеннолетний водитель легковушки, убегая от патрульной полиции, въехал в толпу на пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек.
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