Об этом информирует ScienceAlert.

В исследовании обнаружили, что веганы оказывают лишь 30% диетического воздействия на окружающую среду, чем мясоеды.

Диетические данные были получены из обширного исследования рака и питания, которое отслеживало одних и тех же людей на протяжении более двух десятилетий.

"Те, кто участвовал в нашем исследовании, сообщили, что они ели и пили в течение 12 месяцев, и мы потом классифицировали их на шесть различных групп: веганы, вегетарианцы, рыбоеды и люди с низким, средним и высоким содержанием мяса на основе их собственных диетических привычек. Затем мы связали их диетические отчеты с набором данных, содержащим информацию о влиянии 57 тыс. продуктов на окружающую среду", – объясняют ученые.

Сообщается, что даже менее устойчивая веганская диета все еще была более экологичной, чем диета самого стойкого мясоеда. Другими словами, учет региона происхождения и методов производства продуктов не скрывает отличий во влиянии на окружающую среду между диетическими группами.

Как мясо и молочные продукты вредят планете больше, чем растительная пища

Диеты с богатой животной пищей оказывают большее влияние на окружающую среду. Мясо и молочные продукты от трех до 100 раз больше вредят планете, чем растительная пища. Это приводит к большим разногласиям между веганами и мясоедами. Например, веганы в исследовании выделили в четыре раза меньше парниковых газов, чем мясоеды. Это потому, что мясу нужно больше земли, что уничтожает леса и уменьшает углеродное хранение. Он также потребляет много удобрений из ископаемого топлива для кормления растений для животных. Поэтому коровы и другие животные выделяют газы самостоятельно.

Веганы также имели в четыре раза меньшее диетическое влияние на землепользование, вдвое меньшее на водопользование, в три раза меньшее на загрязнение воды и на биоразнообразие, чем еды мяса. Диеты с низким содержанием мяса также были значительно более экологичны, чем диеты с высоким содержанием мяса.

Как растительные диеты могут помочь уберечь планету от продовольственного кризиса

Сообщается, что эти выводы очень важны, поскольку продовольственная система создает около 30% глобальных выбросов парниковых газов, 70% мирового потребления пресной воды и 78% загрязнения пресной воды. Около 75% земель мира без льда пострадали от человеческой деятельности, преимущественно сельского хозяйства и изменения землепользования, таких как вырубка лесов, что приводит к потере биоразнообразия.

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В Британии мясоедов стало меньше за десятилетие до 2018 года, но для сохранения планеты Национальная продовольственная стратегия и Комитет по изменению климата советуют есть на 30%-35% меньше мяса. Исследование показывает, что продовольственная система оказывает большое влияние на окружающую среду и здоровье во всем мире, и это можно улучшить переходом к более растительным диетам.

"Мы надеемся, что наша работа может побуждать политиков к действиям, а людей к более устоявшемуся выбору, продолжая есть что-то питательное, доступное и вкусное", - добавили в исследовании.