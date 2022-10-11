Веерные отключения света на Киевщине. ДТЭК обнародовал график
В Киевской области с 11 октября ввели почасовой график отключения света для балансировки энергосистемы
Об этом сообщает ДТЭК.
В компании подчеркнули, что по требованию НЭК "Укрэнерго" будут вынуждены частично ограничивать потребление электроэнергии клиентами до стабилизации ситуации. Для этого будут составляться графики поочередного электроснабжения. Их компания начинает обнародовать на сайте с адресами и временем отключения с 11 октября.
Так, в Киеве плановые отключения будут с 08:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00. В области будет три волны отключений: с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00 и с 22:00 до 02:00.
Полный график отключений вы можете посмотреть здесь .
На сайте компании отмечают, что необходимость поочередного электроснабжения спровоцирована российскими ракетными обстрелами накануне 10 октября. Веерные отключения помогут стабилизировать электросистему и предотвратить масштабные отключения электроэнергии в Киеве и области.
Отключения начались еще вчера, 10 октября. ДТЭК сообщает, что тем, у кого электроэнергия отсутствовала 10 октября, ее уже вернули. Сегодня будут отключать электричество у тех, кто вчера имел устойчивое электроснабжение.
"Заранее приносим свои извинения за неудобства! Зарядите приборы и позаботьтесь о собственном комфорте", - пишет ДТЭК.
- 10 октября украинцев призвали ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии в период с 17.00 до 22.00 понедельника для стабилизации энергосистемы.
- Также в этот день предупредили о том, что веерные отключения света могут потребоваться несколько дней.
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