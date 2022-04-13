Об этом сообщает Телеграмм МВД Украины.

"Чернобыль - это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии. Сегодня часть из них, по нашей информации, находится на территории Республики Беларусь, часть - в России, - рассказал Денис Монастырский .

Министр сообщил, что представители МВД были на том месте, где оккупанты удерживали пленных украинцев во время своего пребывания на станции.

По словам Монастырского, нацгвардейцев держали в подземельях без света и нормально общаться. Как обращаются с ребятами сейчас – неизвестно. Но вполне вероятно, что россияне согласятся их вернуть в Украину только после окончания активной фазы войны.



"У них забрали все средства связи, когда они находились там. И потом их вывезли. Какая их судьба, к сожалению, сказать не могу. Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет возможно только после окончания активной фазы боевых действий", – заявил глава МВД.



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