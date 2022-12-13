Об этом сообщает Reuters .

В настоящее время во Франции проходит международная конференция, во время которой обсуждают возможность предоставления срочной помощи Украине, чью инфраструктуру атакуют россияне по всей стране. Во время этой конференции Макрон заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по договоренности о выходе тяжелого вооружения с территории ЗАЭС.

"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", - подчеркнул Макрон.

13 декабря стало известно, что министр энергетики Герман Галущенко и президент французской Enedis Марианне Леньо договорились о совместной работе по разработке мастер-плана развития украинских электросетей.