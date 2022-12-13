Ведутся переговоры. Макрон заявил, что существует договоренность о выводе тяжелого вооружения из ЗАЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что есть договоренность о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС
Об этом сообщает Reuters .
В настоящее время во Франции проходит международная конференция, во время которой обсуждают возможность предоставления срочной помощи Украине, чью инфраструктуру атакуют россияне по всей стране. Во время этой конференции Макрон заявил, что в настоящее время ведутся переговоры по договоренности о выходе тяжелого вооружения с территории ЗАЭС.
"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", - подчеркнул Макрон.
- 13 декабря стало известно, что министр энергетики Герман Галущенко и президент французской Enedis Марианне Леньо договорились о совместной работе по разработке мастер-плана развития украинских электросетей.
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